В России начался третий сезон "Лидеров России"

Прием заявок на конкурс управленцев "Лидеры России" проходит с 4 по 27 октября.

Старт конкурса поддержал президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", который прошел 4 октября в Сочи, сообщается на сайте проекта.

За первые трое суток зарегистрировано свыше 46 тысяч заявок. Наиболее активны жители центральной России – 34,4% от общего числа заявок поданы из Центрального федерального округа. На втором месте – Приволжский федеральный округ, из которого зарегистрировалось 16,1% конкурсантов, далее идут Северо-Западный (13,9%), Сибирский (10%), Уральский (9,7%), Южный (8,3%), Дальневосточный (4,5%), Северо-Кавказский (3,1%) округа.

"Конкурсную структуру мы оставили практически без изменений – регистрация, дистанционный этап тестирования, очные полуфиналы и финал. На первом этапе регистрации участники должны заполнить биографическую анкету, записать видеоинтервью и написать небольшое эссе. Советуем не оставлять выполнение заданий на последний момент. Время всех туров строго ограничено", – подчеркнул генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны. По словам Алексея Комиссарова, в новом сезоне появятся несколько нововведений. В частности, в дополнение к основному конкурсу участники могут подавать заявки в один из трех треков: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы мероприятий, с помощью которых оценивается уровень развития управленческих компетенций.

За два года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017-2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тысяч заявок). За два года назначения на высокие позиции получили более 150 "Лидеров России": среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта "Лидеры России" могут конкурсанты любого ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.