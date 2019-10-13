Опытный летчик учит тюменских студентов управлять беспилотниками

Студенты специальности "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" Тюменского колледжа производственных и социальных технологий учатся под руководством опытного летчика-наблюдателя Тюменской авиабазы Василия Абрамова.

Василий Абрамов ведет авиационное патрулирование лесов, обнаруживает и тушит лесные пожары над Тюменской, Уватской, Тобольской, Ишимской территориями. Он налетал более 3000 часов на судах Ан-2, Ск-12 "Орион", Як-18т, Ми-8, Ми-2. А еще Василий Павлович – кандидат сельскохозяйственных наук.

Для знакомства с летными свойствами беспилотников студенты побывали на аэродроме Ялуторовска, где подробно изучили крыло АН-2, основы аэродинамики гидросамолёта, обсудили вопрос о приёмнике воздушного давления и побывали в кабине пилота.

Зачем оператору беспилотного летательного аппарата знать строение самолёта?

Самолет – это аэродинамический агрегат, который движется по законам аэродинамики, а аэродинамика предусматривает такое понятие, как устойчивость и управляемость летательного аппарата, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".