Топ мероприятий в Тюмени на 4 — 6 октября

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет ТОП мероприятий на ближайшие выходные. Нас традиционно ожидает много всего интересного.

Осенняя ярмарка в ТРЦ"Остров"

Когда: 4-6 октября с 10:00

Где: ТРЦ "Остров"

Вход свободный

0+

Осенняя ярмарка в ТРЦ"Остров"!

С 4 по 6 октября в нашем торговом центре будет проходить ярмарка рукоделия.

Почему нужно посетить нашу ярмарку?

Изделия ручной работы - индивидуальны. Такого не будет не у кого. В каждое свое изделие мастер вкладывает частичку своей души, от этого вещь становится особенно ценной.

Мастера будут ждать вас на 1 этаже, с 10.00 до 22.00.





Вечеринка "ТУРБО ДЭНС 2000"

Когда: 4 октября в 22:00

Где: Дом печати, ул. Осипенко, 81

Стоимость: 100-200 рублей

18+

Тюменцев приглашают на бомбическую вечеринку.





Шоу "Поколение М: Blog&Voice"

Когда: 4 октября

Где: Тюмень, СК "Центральный", ул. Орджоникидзе 60/1

Цена: бесплатно

6+

Зажигай и делай селфи на шоу "Поколение М: Blog&Voice" вместе с МТС. Звезды YouTube, блогеры и молодые вокалисты - Арина Данилова, Софья Федорова, Akmal только этой осенью в Тюмени!

⠀

Бесплатные билеты на сайте проекта pokolenie.mts.ru или заходи в салоны МТС в ТРЦ Тюмени.





"Не все коту масленица"

Когда: 4 октября в 19:00

Где: "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 450 рублей

12+

Спектакль Тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ. Одна из самых остроумных комедий А.Н. Островского, населенная яркими острохарактерными персонажами. Перед героями пьесы встает выбор между деньгами и чувствами – эта тема актуальна во все времена. Пройдя через череду смешных ситуаций, что выберут герои для себя?





Премьера спектакля "Мертвые души"

Когда: 4, 5, 6 октября

Где: Тюменский драматический театр (ул.Республики, 129)

Цена: 300 - 1200 рублей

16+

Поэма Николая Васильевича Гоголя "Мертвые души" - один из самых загадочных текстов русской литературы.

Наш спектакль расскажет историю про русскую дорогу, по которой в тройке мчится Павел Иванович Чичиков. Мимо него проносятся русские деревни, русская природа, и сама суть России - русские люди во всей своей полноте. Какие они? Чем они живут? Что для них есть Россия? И куда несется сама Россия, не сбавляя оборотов? Куда она добралась за эти годы?





Деловая игра "Денежный поток"

Когда: 4 октября в 14:00

Где: в конференц-зале ТПП Тюменской области, ул.Хохрякова, 9/1.

Необходима регистрация

18+

Организаторы конкурса среди малого и среднего бизнеса "Тюменская марка" 4 октября приглашают предпринимателей на деловую игру "Денежный поток"(CashFlow), созданную легендарным Робертом Кийосаки.

⠀⠀

Ведущим выступит бизнес-тренер, психолог, предприниматель с опытом более 18 лет Максим Поволоцкий.

⠀⠀

Игра Денежный поток популярна во всем мире. Играя в нее, можно научиться быстро считать, принимать решения, инвестировать и грамотно приумножать капитал.

⠀⠀

Игра показывает денежные установки участников. Они либо ведут вас к деньгам, либо к бедности.

⠀⠀

В конце мероприятия каждый участник получает от ведущего-тренера обратную связь по денежным установкам/страхам/сомнениям.

⠀⠀

⠀⠀

Регистрация: 689-379 (добавочный 106) или по электронной почте: katerina-tsareva@list.ru

⠀⠀

Деловая игра проводится в рамках конкурса @tyumen_marka.⠀⠀





Открытый турнир по художественной и эстетической гимнастике

Когда: 4-6 октября с 9:00

Где: СК "Строймаш", ул.Индустриальная, 49А

Вход для зрителей свободный

6+

На этой неделе в Тюмени состоится Открытый турнир по художественной и эстетической гимнастике. Тюменцев приглашают полюбоваться таким красивым зрелищем и поддержать спортсменов.

Всероссийский фестиваль науки NAUKA

Когда: 5 октября в 11:00

Где: Тюменский Технопарк, ул.Республики, 142

Вход свободный

0+

Чтобы наука дарила вдохновение для выбора профессиональной цели или превратилась в прекрасное хобби, а не настораживала своей сложностью, Тюменский индустриальный университет приглашает посетить один из самых интересных научно-популярных Фестивалей России.

Хотите узнать, как химические элементы Периодической таблицы влияют на окружающий нас мир? Об этом Вам расскажут учёные ТИУ во время мастер-класса по химии и приготовлению бурового раствора.

Мечтали заглянуть в микроструктуры металлов и горных пород? Посетите геологические выставки Фестиваля.

Интересуетесь физикой? Загляните на интерактивную площадку "Теслатехника" или соорудите работающую батарейку из лимона!

Информационные технологии – это Ваш конек? Тогда займитесь программированием робота-манипулятора, познакомьтесь с масштабной моделью беспилотного автомобиля или повозитесь с микроконтроллерами и витой парой.

Захватывает дух от архитектурных сооружений? Не проходите мимо грандиозной выставки Параметрической лаборатории АРХИД или познакомьтесь с основами 3D моделирования.

Попробуйте повозиться с макаронами не на кухне, а в Технопарке, посетив мастер-класс по макароностроению.





Концертная программа "Дни культуры народов Кавказа"

Когда: 5 октября 15.00

Где: ДК "Торфяник"

12+

⠀

Друзья, приглашаем вас на концертную программу "Дни культуры народов Кавказа".

Получите возможность окунуться сразу в три солнечные республики: Чечню, Дагестан и Ингушетию. Познакомьтесь с зажигательными и волшебными мелодиями гор. И сразу после концерта выплесните эмоции на лезгинке.





Литературные встречи для подростков "Курс на Америку!"

Когда: 5 октября в 13:00

Где: Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева (ул.Орджоникидзе, 59)

12+

В Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева стартует новый проект – литературные встречи для подростков "Курс на Америку!". Тема очередной встречи: Бенджамин Франклин: "self-made man" или "человек, который сделал себя сам".

Предварительная запись по телефону: 565-300 (доб. 3063, 4122)





Конференция заботливых родителей "ПАПА МАМА ФОРУМ"

Когда: 5 октября в 10:00

Где: Отель DoubleTree by Hilton, ул.Орджоникидзе 46

Стоимость: 1200-2200 рублей за одного человека

18+

Тюменских родителей приглашают на конференцию "ПАПА МАМА ФОРУМ". В программе выступление 4 спикеров из Москвы. Форум будет состоять из двух секций.

Контакты организаторов: тел.+7 (343) 384-85-85, почта: expert@expo96.com , congress@expo96.com





Семейный спектакль "Калейдоскоп историй"

Когда: 5 октября в 12:00

Где: Дом-музей Машарова, ул.Ленина 24

Стоимость:250 рублей

5+

Семейный спектакль "Калейдоскоп историй" про Тюмень в жанре настольного иллюстративного театра от театра теней "Ключ от сказки". Автор литературного материала краевед и журналист Е. М. Дубовская. Дети узнают несколько историй из жизни города в давние времена и получат маршрут, по которому можно прогуляться всей семьей, вспоминая ожившие истории.





"Поместье ворона"

Когда: 5 октября в 18:00

Где: "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 450 рублей

18+

Классическая детективная история, в которой действуют пять женщин и только один мужчина. Сможет ли он разгадать загадочные убийства в этом странном доме или станет очередной жертвой? Удастся ли инспектору Раффингу (Роман Зорин) разобраться в изощренных женских фантазиях? Чья логика, наконец, победит: мужская или женская? Берегитесь, инспектор Раффинг, с женщинами шутить крайне опасно!





Концерт VRAJA

Когда: 5 октября в 19:00

Где: Дом печати, ул. Осипенко, 81

Стоимость: до 500 рублей

10+

Что будет на ПЕРВОМ СОЛЬНОМ? Будут сюрпризы!

Но точно - будут друзья и новый звук.

Точно - будут новые песни, которых вы не слышали.

Точно - будет легко и тепло сердцам.





Руслан Белый в Тюмени

Когда: 5 октября в 19:00

Где: ДК "Нефтяник", ул.Осипенко, 1

Стоимость: 1400-4400 рублей

18+

Руслан Белый — человек, олицетворяющий российский стендап, приезжает Тюмень с сольным концертом. (Не путайте сольник и проект "Комик в городе").

Руслан по праву считается одним из самых искренних стендап-комиков в России. Мысли в голове Белого и слова, произносимые им со сцены, никогда не расходятся — у зрителей нет ни единого шанса заподозрить комика в лицемерии. Часто зал превращается в непосредственного участника комедии — Руслан открыт диалогу с публикой.

Белый шутит остро, иногда грубо, с долей самоиронии. Но всегда — как есть. Именно это "как есть" ценят зрители, понимая, что такова наша жизнь.





Гала-концерт "Чак Норрис Хит"

Когда: 6 октября в 16:00

Где: "Байконур", ул.Горького, 44/3

Стоимость: 250-400 рублей

12+

Главное музыкальное событие осени от Радио-7! Гала-концерт Чак Норрис Хит - апофеоз специального проекта Чак Норрис Хит, в рамках которого в эфире радиостанции сошлись в музыкальной битве команды Тюмени и области за право называться ЛУЧШИМИ!

По итогам слушательского голосования таковыми были признаны:

-ХуГа

-Шестая Бастионная

-Личный резерв

-Джаст Сьюзи

-Фольков

-MRMRN





Рок-Хиты. Premier Orchestra и солисты оперных театров Санкт-Петербурга

Когда: 6 октября в 17:00

Где: ДК "Железнодорожник", ул.Первомайская, 55

Стоимость: 1200-2700 рублей

12+

Рок-музыка, ставшая классикой, рев гитар и благородство скрипок, только 100% хиты русской и мировой музыки в новом бескомпромиссном шоу симфонического оркестра PREMIER ORCHESTRA при участии ведущих СОЛИСТОВ ОПЕРНЫХ ТЕАТРОВ Санкт-Петербурга.

Когда зашкаливают эмоции и зрителям не усидеть на своих местах, когда море рок музыки накрывает концертный зал ураганом драйва, когда любимые песни звучат по новому и одновременно узнаваемо — все это концерт PREMIER ORCHESTRA.

ДДТ и NIRVANA, СПЛИН и AC/DC, METALLICA и КОРОЛЬ ШУТ, АЛИСА и RAMMSTEIN и еще множество хитов легендарных групп в один вечер на одном концерте.





Jazz Street Trio: Акустический концерт

Когда: Воскресенье 6 октября в 19:00

Где: FABRIC BAR, ул.Молодежная, 74/4, этаж 2

Билет: 300 - 400 рублей

0+

Jazz Street - разносторонний коллектив, приглашает посмотреть на свою самую сокровенную сторону. Акустический концерт в трио (гитара, контрабас, вокал).

В программе джазовые стандарты и немного поп-музыки в авторском виденье.

Концерт для тех, кто устал от городской суеты и для тех, кто не устал, но любит джаз и просто красивую музыку.

Мягкое сочетание контрабаса, гитары и вокала не оставит равнодушным любителей живой музыки и наполнит вечер приятной атмосферой.

Состав:

Дарья Лобанова - вокал

Антон Карабут - контрабас

Андрей Злоян - гитара

Подробности по телефону 8-922-042-00-26

Фестиваль "Спаси себя сам"

Когда: 6 октября в 9:00

Где: база "Олимпия", 29 км Ялуторовского тракта

Необходимо подать заявку до 23 сентября

18+

6 октября состоится фестиваль "Спаси себя сам". Студенты 1-го курса высших учебных заведений Тюмени смогут получить новые навыки и умения по основам безопасности жизнедеятельности, подготовиться к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Участников ждет:

-4-х часовой НОН-СТОП на проведение спасательной операции;

-8 чрезвычайных ситуаций, которые могут случиться с каждым;

-большое количество пострадавших, которым необходимо оказать помощь.





Международный кинофестиваль "Ноль плюс"

Когда: до 6 октября

Где: на трех площадках

0+

С 30 сентября по 6 октября 2019 года в городе Тюмени состоится VI Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс", посвященный познавательному, приключенческому и ценностно-ориентированному кино со всего мира о дружбе, семье, отношениях, творчестве, профессиях, природе.

Международная конкурсная программа включает конкурсы полнометражного и короткометражного игрового кино, короткометражного анимационного кино, научно-популярного и документального кино, и насчитывает 83 фильма из 31 страны. Всего будет показано около 150 картин, половина из которых являются премьерами и будут показаны в России впервые.

Кинопоказы состоятся в Молодежном театральном центре "Космос", Тюменском драматическом театре, Дворце творчества и спорта "Пионер". Фестивальные показы также пройдут в селах и малых городах Тюменской области. Зрителями фестиваля станут более 15 000 юных и взрослых жителей региона. Расписание кинофестиваля можно посмотреть в прикрепленном ниже документе.

Групповые заявки принимаются по телефону: +7 912 392 0035

Администратор: Анастасия Боталова.

Акция "Золотая голова - Золотые пятерки!"

Когда: 6 октября, регистрация в 10:00, старт розыгрыша в 11:00

Где: Аллея кошек/салон "Золотая лавина" (ул.Республики, 46)

6+

Юные тюменцы вновь могут обменять пятерки на подарки

В это воскресенье, 6 октября, в Тюмени вновь состоится акция "Золотая голова - Золотые пятерки!", и школьники смогут обменять отличные оценки на отличные призы Всё-всё про эту акцию можно узнать тут: https://vk.com/topic-41950738_39623277

Также тюменцев ждёт розыгрыш ценных призов среди покупателей "Русской ювелирной сети", салона "Золотая лавина", галереи часов и гипермаркета солнцезащитных очков "Техномир", мультибрендового магазина корейской косметики "KEAUTY". Главный приз - сертификат на сумму 10 000 рублей от "Русской ювелирной сети"

Отдельный розыгрыш ждёт всех именинников сентября, каждый именинник получит в подарок серебряную подвеску





Кинолекторий "Под Солнцем"

Когда: 6 октября в 15:00

Где: Тюменское благочиние

6+

В Тюмени для всех желающих состоится кинолекторий проекта "ПОД СОЛНЦЕМ", объехавший уже больше половины России, Украину и Белоруссию.

В небольших ёмких видеосюжетах автор кинолектория журналист, режиссер Василий Яцкин доступно показывает и кратко освещает самые сложные темы информационной войны против нашего народа.

Зрители воочию видят, как с помощью современных технологий программируют сознание людей на отрыв от родной культуры, как искажается история, как внедряются погибельные стереотипы поведения. Рядом с этим показывается спасительность традиционного мышления, отечественной культуры.

Приглашаются все неравнодушные православные люди - священники и миряне, те, кто желает участвовать в православной миссии, созидании приходской жизни и православной общины, а также все желающие.

Режиссер представит интересные книги и диски с фильмами, которые можно будет приобрести после встречи.





Мастер-класс по китайской живописи

Когда: 6 октября (воскресенье) в 16:30

Где: Тайм-кафе "Пятый угол"| Тюмень; ул.Республики 5а

Стоимость: 800 рублей

12+

Самое время рисовать золотых рыбок! И вот почему.

По-китайски слово "рыба" созвучно слову "изобилие". Таким образом, рыбы в китайской культуре символизируют богатство и процветание.

Рыбки радостно плавают в воде и поэтому давно стали также символом блаженства и гармонии в супружестве. Поэтому изображение двух рыб будет означать и счастливый брачный союз.

Наконец, образ карпа является также метафорой постоянного усердия и как результат — достижения цели. Такое отношение к карпу сложилось по причине того, что вся его жизнь проходит в беспрестанной борьбе за существование. В поисках еды или места для нереста этим рыбам приходится преодолевать огромные расстояния, борясь с течением. Раньше китайцы верили, что каждый карп, который сможет подняться вверх по течению Желтой реки Хуанхэ превратится в дракона.

Об этих интересных загадках китайских культурных символов мы поговорим на нашем мастер-классе, а также нарисуем удивительную картину, в которой каждый наш гость сможет зашифровать свой собственный культурный код.

Телефон для записи: 46-84-09.





Форум "Синергия Сибири 2019"

Когда: 6 октября в 9:00

в Тюменском Технопарке (ул.Республики, 142)

Необходима регистрация

18+

Форум "Синергия Сибири - 2019" пройдет 6 ноября в Тюменском Технопарке. Главной его целью станет создание благоприятных условий для развития взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества бизнес-структур, общественных объединений и региональных органов власти, для совместной разработки и реализации проектных решений социальной направленности.

Ключевым событием проектной сессии будет финальное тестирование раундовой игры "Синергия Сибири", которая станет центральным элементом предстоящего форума.

Организаторы приглашают принять участие в проектной сессии всех желающих представителей малого и среднего бизнеса, органов власти и общественных структур. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться, отправив заявку в свободной форме по электронной почте politreyd@bk.ru.





Тюменская филармония представляет XXIX фестиваль "Алябьевская музыкальная осень"

Когда: с 1 по 29 октября

Где: ДК "Нефтяник", ул.Осипенко, 1

Цена: от 100 рублей

6+

"Алябьевская музыкальная осень" из года в год знакомит слушателей с новыми именами и коллективами. Среди них – выдающиеся инструменталисты, талантливые вокалисты, исполнители, которых без преувеличения можно назвать мастерами сцены.

В этом сезоне фестиваль пройдёт с 1 по 29 октября в ДК "Нефтяник" и включит в себя 7 концертов. В том числе и в эти выходные:

6 октября в 13.00 и 15.00 состоятся Концерты русского романса.

6 октября в 19.00 зрителей ждёт сольный концерт пианиста Ивана Бессонова. Он – победитель "Классического Евровидения-2018". На конкурсе ему аплодировал весь зал вместе с оркестром. Им восхищаются состоявшиеся звёзды – Владимир Спиваков, Валерий Гергиев и Денис Мацуев. Ивану Бессонову всего 17 лет, однако его талант уже покорил мир.