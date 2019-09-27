Врач скорой пошел на риск, чтобы спасти задыхавшегося тюменца

Фото: пресс-служба тюменской станции скорой помощи

О подробностях спасения тюменца, который вместе с отцом в гараже пострадал от концентрации краски и растворителя, рассказали в пресс-службе станции тюменской станции скорой помощи. В преддверии Дня пожилого человека эту историю прокомментировал врач скорой помощи, который сделал всё, чтобы спасти мужчину. Игорь Мальцев посвятил профессии 44 года жизни и спас много людей.

29 июля 2019 года в Тюмени пенсионер ушел в гараж на улице Сургутской красить стены в смотровой яме. Он долго не возвращался домой, поэтому родные приехали его проведать.

Дверь гаража была открыта, в гараже был сильный запах растворителя. Родственник пенсионера увидел его лежащим в яме. Он спустился вниз и стал оказывать ему помощь, но ему самому стало плохо, и он потерял сознание. Дочь пенсионера, ожидавшая их в машине, зашла в гараж и обнаружила там своих родственников без сознания. Она вызвала скорую.

На место происшествия медики прибыли через 10 минут. Заглянув в подвал, они почувствовали специфический резкий запах краски и растворителя и увидели, как один человек лежит на другом.

Сотрудники МЧС должны были приехать с минуты на минуту и извлечь пострадавших, но ждать их прибытия медик не стал — молодой мужчина мог погибнуть. Приняв меры безопасности, врач Игорь Мальцев спустился в подвал. С ним был кислородный баллон и маска, которую он надел на задыхающегося мужчину.

"Это все, чем я мог помочь на тот момент", — рассказал врач Игорь Мальцев.

После того как 37-летнего пострадавшего достали на поверхность, его передали второй медицинской бригаде, посланной на место происшествия старшим врачом оперативного отдела. Медики оценили состояние пациента как стабильное и в экстренном порядке эвакуировали его в Областную клиническую больницу №1. За жизнь пожилого пациента первая бригада медиков боролась долго, но, к сожалению, спасти его не удалось. Врач Мальцев со своим напарником реанимировали его в течение 30 минут.

"Скорая помощь — это моя карма. Здесь не всегда знаешь, с чем столкнешься на вызове, но всегда знаешь, что сделаешь все возможное, чтобы спасти человека", — убежден Игорь Мальцев.