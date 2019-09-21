В Доме культуры "Орфей" с успехом прошли Дни открытых дверей

Фото: ДК "Орфей"

Дни открытых дверей в подразделениях ДК "Орфей" (ММС и Березняки) состоялись 7 и 8 сентября. Сотни людей в эти дни посетили программы, организованные в ДК, и узнали больше о творческих направлениях и студиях.

7 сентября в доме культуры "Орфей" в микрорайоне ММС по традиции прошел День открытых дверей, ставший настоящим праздником для всех, кто на нем побывал. В этот прекрасный и солнечный день жителей микрорайона на площади Дома культуры встречали веселые аниматоры в ростовых куклах - ребята клуба общения (волонтерское движение) "Молодежка".

Люди, пришедшие на праздник, смогли с пользой провести время, познакомиться со всеми творческими и дополнительными направлениями работы ДК, побывать на увлекательной экскурсии. У гостей была возможность поучаствовать в мастер-классах, которые проводили руководители клубных формирований.

А 8 сентября ДК "Водник" в Березняках принял эстафету и распахнул свои двери, чтобы встретить посетителей и представить им всю палитру имеющихся кружков, студий и секций. Здесь также гостей веселили аниматоры. В рамках мероприятия организаторы подготовили и провели различные мастер-классы с показательными выступлениями творческих коллективов и отдельных исполнителей - участников клубных формирований. Посетители ознакомились с работой кружков и секций, были активными участниками события.

По окончанию программ все желающие могли побеседовать с руководителями кружков, секций, задать любые вопросы, получить исчерпывающие ответы и при желании записаться, чтобы в новый сезон войти не только зрителем, но и активным участником творческих объединений.