В Тюмени станет еще больше "Грамотных пешеходов"

Фото: ДК "Орфей"

Познавательно-игровая программа "Грамотные пешеходы" состоялась в Доме культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) в минувшую среду, 18 сентября. Ученикам начальных классов школы № 45 рассказали о правилах дорожного движения и напомнили о важности их соблюдения.

В рамках мероприятия дети в игровой форме освоили правила дорожного движения, познакомились с дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов. Им были предложены разнообразные конкурсы: "Найди пару" - необходимо было прочитать загадку и среди предложенных картинок дорожных знаков найти правильный ответ.

Ребята вспоминали сказки, разных персонажей и литературных героев, называли их средство передвижения. В конкурсе "Весёлый светофор" каждая команда из трех человек "зажигала" фонари своего светофора, используя воздушные шарики и нитки.

Прошел также конкурс "Водитель" - дети озвучивали правила поведения в общественном транспорте. В конкуре загадок необходимо было дать ответ, найти соответствующий ответу дорожный знак, который находился в зрительном зале в руках у детей.

Участники мероприятия получили массу новых знаний и теперь смогут стать по-настоящему грамотными пешеходами. А Дом культуры "Орфей" советует никогда не забывать о ПДД и всем быть внимательными и осторожными!