В Тюменской области останки погибшего красноармейца захоронили на родине

Сегодня на площади Памяти в Тюмени поисковики передали родственникам останки солдата Великой Отечественной войны Назыра Баязитова. Торжественно-траурная церемония погребения бойца с отданием воинских почестей прошла в Тобольском районе.

Останки красноармейца были обнаружены в июне 2019 года в Колпинском районе Санкт-Петербурга участниками поискового объединения "Святой Георгий". По вкладышу из медальона удалось установить личность бойца: Баязитов Назыр Басирович, красноармеец, 1906 года рождения, был призван Байкаловским военкоматом Омской области.

Усилиями поисковиков и представителей администрации Кутарбитского сельского поселения были найдены родственники солдата Баязитова, проживающие на территории Тобольского района. На торжественно-траурную церемонию приехала семья красноармейца: внуки, правнуки и племянники.

По данным из копии похозяйственной книги "Основных производственных показателей хозяйств за 1938–1939 годы", в колхозе "Кызыл Октябрь", созданном в Чебурге, колхозник Назыр Баязитов являлся главой семьи. С ним проживали жена Нагима Маликовна (1906 г.р.), дети: дочери Сатима (1930 г.р.) и Таньзиля (1934 г.р.), сын Раис (1938 г.р.). В документе указывается, что глава семьи был грамотным человеком.