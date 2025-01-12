Опытная домохозяйка посоветовала, как правильно стирать шторы

По словам домохозяйки из Тюмени Ольги Цыпкевич, сначала нужно осторожно снять шторы, не повредив ткань. Снять все крючки и избавиться от торчащих тканей, чтобы в стиральной машинке они ни за что не зацепились.

Чтобы узнать о режиме стирке, нужно посмотреть на ярлычок. Если же его нет, то нужно постараться узнать о типе ткани самим.

– Если ткань деликатная или сложной окраски, то я бы посоветовала их постирать вручную или отдать в химчистку. Если портьеры недорогие, смело загружайте их в стиральную машинку, – говорит Цыпкевич.

Она заверила, что оптимальный температурный режим для стирки штор – 30-40 градусов. Хлопок и лен следует стирать при 50-60 градусах, - сообщает Мегатюмень.