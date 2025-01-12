Научить ребенка сервировке стола важно, считают в тюменском "Роднике"

Праздничные дни - хороший повод научить ребенка сервировать стол, считают специалисты тюменского Центра комплексной реабилитации "Родник". Ведь это не только полезное умение, но и возможность интересно провести время с детьми.

"Совместная сервировка стола к празднику — это положительный опыт для ребенка, ощущение единения с семьей и одновременно возможность почувствовать себя взрослым и нужным", — рассказывает педагог по социально-бытовой реабилитации Самсара Попикова.

Начинать можно с 3-4 лет, например, с самого простого — посчитать на пальцах, сколько гостей будет на празднике и вместе приготовить нужное количество стульев.

Спинку стула можно украсить бантами, а для стола подобрать красивую скатерть, салфетки и декор.

Учим ребенка правильно расставлять посуду и рассказываем про столовые приборы. Параллельно даем небольшой экскурс в столовый этикет. Эти правила помогут ребенку почувствовать себя уверенно за столом, показать уважение к окружающим.

"Дети учатся путем подражания, берут пример с ритуалов родителей. Если вы хотите приучить ребенка к сервировке и этикету, нужно следовать правилам самому", - советует педагог.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).