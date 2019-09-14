Тюменцы могут сэкономить, подключая домашний Интернет и ТВ

Большинство тюменцев уже не представляют свою жизнь без интернета. Подключение к Глобальной сети в домашних условиях – в квартире или частном доме – открывает множество возможностей для каждого члена семьи. "Русская компания" - один из лидеров среди провайдеров в Тюменской области – предлагает не только выгодные тарифы, но и разрабатывает специальные предложения, которые позволят сэкономить и получить необходимый набор услуг.

Подключить Интернет и ТВ по технологии PON в частном доме с хорошей скидкой можно, если объединиться с соседями. В рамках акции "Дружные соседи" принимаются коллективные заявки. При подключении двух физических лиц скидка составит 10%, трех физических лиц – 15%, четырех физических лиц – 20%, а если вас пять и более – то 25%.

Абоненты других операторов связи до конца сентября могут подключить услуги "Русской компании" совершенно бесплатно. Для этого достаточно предъявить договор со сторонним провайдером. Подключить при этом можно не только Интернет, но также ТВ и телефонию. Узнать об условиях акции можно по телефону 39-00-39 или на сайте http://t72.ru/personal/special_offer/.

Кроме того, ООО "Русская компания" предлагает подключение домашнего интернета с максимальной скоростью до 200 Мбит/с в рамках тарифных планов "#Всёчтонадо200" и "#Всёчтонадо200+ТВ200". Последний включает ТВ-пакет с 200 каналами – помимо стандартных телеканалов абонент получает доступ к кино, музыке, познавательным передачам и мультфильмам. Для жителей коттеджной застройки в Тюмени и Тюменском районе до 31 октября была продлена востребованная акция, по условиям которой подключение интернета осуществляется бесплатно. Подключить данные тарифные планы могут и жители многоквартирных домов.

Узнать больше обо всех специальных предложениях от ООО "Русская компания" можно на официальном сайте: http://t72.ru/personal/special_offer/. Оформить заявку на подключение можно по телефону: 39-00-39 или на сайте в разделе "Для дома".