Руслан Кухарук презентовал бизнесу проект "Тюменская марка-2019"

Фото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Торгово-промышленная палата Тюменской области организовала встречу главы города Тюмени Руслана Кухарука с бизнесом. В беседе приняли участие более 110 руководителей предприятий и предпринимателей, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Одним из вопросов главе города стало участие в 17 конкурсе среди малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка-2019". Директор компании "Умные системы контроля" Владимир Пантелеев отметил, что в прошлом году его команда впервые приняла участие в этом проекте и по итогам зрительского голосования, оценок экспертного жюри заслужила первое место в номинации "Бизнес для бизнеса": "Победа принесла нам качественный рывок в развитии компании, нас узнало большее число потребителей, на выставке мы смогли презентовать новинки продукции и приобрести деловых партнеров".

Глава города отметил, что в этом году "народных экспертов" заменят профессиональные. Эти специалисты готовы по приглашению выезжать на предприятия участников конкурса и консультировать по вопросам в сферах: налогового законодательства, финансов, рекламы и маркетинга, экспортной деятельности, информационных технологий, управления персоналом и других.

"В настоящее время продолжается прием заявок на участие в конкурсе на сайте marka72.ru. Бизнес может заявить о себе до 18 сентября. Затем путем отбора определятся 80 предприятий и предпринимателей, которые будут соревноваться за звания лучших по семи номинациям. Победителям в каждой номинации за первые три места предусмотрены денежные субсидии", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Новой номинацией в этом году стала "Успешный старт", в которой примут участие предприниматели и предприятия, зарегистрированные и успешно работающие 2-3 года. С 1 октября на сайте marka72.ru стартует интернет-голосование, а уже 26 и 27 октября состоится масштабная выставка. "Предпринимателей, которые еще сомневаются участвовать ли в этом конкурсе, я призываю подавать заявки и презентовать товары и услуги населению. Планируем, что выставка соберет более 20 тысяч посетителей – потребителей продукции".

Директор компании "Веанди Декор" Вера Плотникова рассказала, что в этом году решила подать заявку на участие в "Тюменской марке" и предложила придать конкурсу еще более весомый статус. Глава Тюмени отметил, что в настоящее время рассматриваются варианты трансформации конкурса на другие муниципалитеты и при согласовании с правительством конкурс может стать региональным.

Отметим, организаторами конкурса "Тюменская марка" в 2019 году выступают Администрация города Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.