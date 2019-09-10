Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

"Афиша Тюмень" представляет традиционный Топ мероприятий для студентов. Десятки интересных и разноплановых мероприятий ждут тюменцев на этой неделе.
Контактная выставка кошек (0+)
Это первая полноконтактная передвижная зоовыставка, на которой представлены самые разнообразные породы: мейн-куны, сфинксы, тойгер, бенгалы, экзоты, а также просто красавцы разных окрасов. Здесь можно не просто увидеть, но еще и погладить, покормить и сфотографироваться с самыми милыми и ласковыми животными.
Когда: вплоть до 22 сентября
Где: ТРЦ "Премьер" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63, 1 этаж)
Стоимость: от 100 рублей
Концерт цыганского джаза (0+)
В программе большое количество произведений Джанго Рейнхардта, известных джазовых стандартов и работы современных композиторов как в инструментальном исполнении, так и с женским вокалом. Гостей вечера ждет яркая и романтичная музыка, искрометные гитарные пассажи и джазовые импровизации.
Когда: 10 сентября в 20:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная, 74/4, этаж 2)
Стоимость: 300–400 рублей
Концерт Михаила Пуценко (16+)
Автор-исполнитель из села Юргинского Тюменской области, участник ВИА Южный парк. Прозвучит исключительно авторский материал в стиле рок.
Когда: 10 сентября в 19:30
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Вход свободный!
ФК "Тюмень" vs "Уфа-2" (0+)
Когда: 11 сентября в 19:00
Где: стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22)
Стоимость: 200–400 рублей
VII ежегодный федеральный бизнес-форум "День знаний для предпринимателей – 2019" (18+)
Участники обсудят актуальные темы и тренды цифровизации: цифровую трансформация органов власти и изменения порядка взаимодействия с бизнесом; вызовы цифрового времени и проблемы с персоналом в будущем, комьюнити менеджмент, базовые диджитал стратегии и много другое. Специальный гость форума – Тина Канделаки. Подробности и регистрация на сайте studyforbusiness.ru.
Когда: 11 сентября
Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)
Сеанс групповой медитации с тибетскими поющими чашами (16+)
Практика совмещает в себе контактное вибрационное и бесконтактное звуковое воздействие. Такая медитация позволяет перезагрузить сознание, избавиться от стресса, найти в себе силу и энергию для новых свершений. Телефон для записи: 8 (922) 488-61-58 (Светлана).
Когда: 11 сентября с 19:00 до 21:00
Где: ул. Республики 53, офис 601
Стоимость: 500 рублей
Показ фильма "Гаттака" (16+)
Признанный обществом "низшим" человеком Винсент Фриман очень хочет отправиться вдаль к звёздам, но людей его статуса не пускают в межзвёздные полёты. Тогда он забирает личность генетически идеального Джерома Морроу, учится подделывать анализы ДНК и обманывать медицинскую систему. Но убийство его программного директора подрывает планы Винсента: он становится одним из подозреваемых, и его секрет теперь под огромной угрозой. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
Когда: 11 сентября в 20:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)
Вход за депозит 300 рублей
Sensual Party (18+)
Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.
Когда: 11 сентября с 21:00 до полуночи
Где: музыкальный бар "Твой бар" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)
Участие бесплатно!
Игротека от магазина "Мосигра" (12+)
Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением.
Когда: 11 сентября с 18:00 до 21:00
Где: пиццерия "Додо пицца" (ул. Кирова, 23/2)
Участие бесплатно!
Викторина "Черный квиз — 2" (18+)
Это веселая интеллектуальная игра для команд от 2 до 10 человек, в которой участников ждут 60 неприлично смешных вопросов, 2,5 часа красных щек без купюр и подарки с перчинкой. И, конечно, очень много призов. Подробности и регистрация на странице мероприятия.
Когда: 11 сентября в 19:00
Где: гриль-таверна "ЕрмолаевЪ" (ул. Первомайская, 38)
Стоимость: 300 рублей с человека
Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi (16+)
Best Sci-Fi — самый крупный международный фестиваль фантастического короткометражного кино. В 2017–2019 годах "BEST SCI FI" проходил в 100+ городах более чем в 15 странах мира — России, Швейцарии, США, Испании, Польше, Хорватии, Литве, Болгарии, Украине, Армении, Беларуси, Мексике, Парагвае и ЮАР. Фильмы демонстрируются на французском, итальянском и английском языках с русскими субтитрами. Справки по телефону 95-27-21.
Когда: каждые 2 часа с 12:00 вплоть до 31 октября
Где: Тюменский Дом Кино (ул. Пермякова 20/1)
Стоимость: 150 рублей
Показ фильма "Залечь на дно в Брюгге" (18+)
Абсурдистская черная почти комедия с потрясающими диалогами, в финале перерождающаяся в настоящую пронзительную драму. Дебютный фильм ирландского гения Мартина МакДона за следующие 10 лет успевшего сделать еще очень много, в том числе получить кучу наград за свои триумфальные "Три Билборда...". Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
Когда: 12 сентября в 20:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)
Вход за депозит 300 рублей
Мозгобойня на тему "Кино и музыка" (18+)
Это командная интеллектуально-развлекательная игра, сочетающая в себе элементы "Что? Где? Когда?", "Своей игры" и разнообразных викторин на самые разнообразные темы. В команде могут быть от 4 до 10 участников. Нынешняя игра будет посвящена музыке и кинематографу. И им вместе взятым.
Когда: 12 сентября в 19:00
Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)
Стоимость: 300 рублей с человека
Friday Night Magic (FNM) (16+)
Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры.
Когда: 13 сентября (и каждую пятницу) с 14:00 до 22:00
Где: ул. Республики, 57
Вход свободный!
Спектакль "Река возвращается" (16+)
Спектакль о памяти, о жизни, о любви, который адресован родителям взрослых детей и одновременно тем самым взрослым детям. Когда "деревья были большими" — мир казался бесконечным. Но люди уходят, события прошлого переосмысляются, и время заставляет по-иному достраивать воспоминания.
Важным становится только то, что человек оставляет после себя. Собственные поражения и победы или будущее детей? В спектакле "Река возвращается" жизнь и память отца причудливо переплетаются с судьбой и будущим сына.
Когда: 13 сентября в 19:00
Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 450 рублей
Концертная программа "Чайная феерия" (6+)
Чаепитие — ритуал, церемония, обставляемая у каждого народа по-особому. Гости познакомятся с традициями чаепития по-русски и по-татарски, узнают, как пьют чай белорусы и украинцы, какие особенности у чайных ритуалов в Азии и у народов Севера и чем славится кавказское чаепитие. Увлекательное путешествие в мир чайных традиций будет сопровождаться концертными выступлениями национальных творческих коллективов Дворца национальных культур "Строитель".
Когда: 13 сентября в 17:00
Где: ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179)
Вход свободный!
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