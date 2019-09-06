Топ мероприятий в Тюмени на 6–8 сентября

"Афиша Тюмень" представляет традиционный топ мероприятий на вечер пятницы и предстоящие выходные.

Выставка-продажа "Осенний сад и огород. Продукты пчеловодства" (0+)

Это выставка-ярмарка садового инвентаря, теплиц, самых разных товаров для садоводов и огородников, посадочного материала цветочных культур, семян, саженцев, а также продукции, выращенной на садовых участках, в приусадебных хозяйствах и в с/х районах юга Тюменской области.

Когда: вплоть до 8 сентября 14:00

Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Вход свободный!

Спектакль "Лёгкие", танцевальная компания Chroma (18+)

Спектакль рассказывает о том, что такое энергия мужчины и женщины, как они взаимодействуют на тонком уровне и зависят друг от друга. Ведь случается так, что отношения переходят в потребительство. Когда один живет за счёт энергии другого, не отдаёт ничего взамен. По прошествии времени второй человек начинает разрушаться.

В нашем мире каждый третий человек-потребитель. Иногда он даже не знает об этом, но на уровне природы, инстинктов ищет своего "донора". Также как и второй не знает, что отдаёт свои силы, но чувствует это физически, не понимая причины. Зачастую формируются пары, в которых один живет за счёт энергии другого. Но тот, кто энергию "съедает" попадает на перепутье между амбициями: добиться своего любой ценой, любыми жертвами, и желанием быть защитником, быть опорой.

Когда: 6 сентября в 17:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 200 рублей

Вечер знакомств и флирта (18+)

В программе вечера: танцы от шоу-балетов для разжигания страсти; конкурсы от ведущего для объединения сердец. Приглашаются все холостяки и холостячки.

Когда: 6 сентября в 20:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 200 рублей

Вечеринка YOUNG FAME + (18+)

Концерт объединения YOUNG FAME. Для тебя выступят: SNEYPE, 6ad6oy6, OG SCRIME, WHY GLOCK, WHY FREAK. SPECIAL GUEST: SMUTA. Это будет мясо.

Когда: 6 сентября в 17:00 двери, в 18:00 старт

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 250 рублей

Вечеринка DROP (18+)

Специально для тебя здесь собрали лучшие треки и лучших dj, чтобы разгрузить первую неделю осени и дать тебе выпустить пар.

Когда: 6 сентября с 23:00 и до 5 утра

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 150 рублей

Спектакль "Всем кого касается" (12+)

Драматическую пьесу Даны Сидерос режиссер ставит в жанре "инструкции по безопасности от человеческих возгораний". Что думают о нынешнем мире и как выживают в нем подростки, которые сталкиваются с равнодушием, агрессией и непониманием тех, кто находится рядом?

В элитную школу попадают двое парней – братья Костя и Миша. Костя – младший, немой от рождения, и Миша помогает ему в общении. У них особый язык прикосновений, который понятен только им. Именно этот язык становится источником проблем для ребят — другие ученики, да и кое-кто из учителей не приняли их, относятся к ребятам враждебно и с подозрением.

Когда: 6 сентября в 19:00, 7 сентября в 18:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 500 рублей

Городской фестиваль танца "Веранда" (0+)

Это танцевальная городская тусовка для всех, кто любит движение и танцы. Способ познакомиться с танцевальными школами города для любых возрастов. Возможность потанцевать и попробовать разные танцевальные направления. Танцевальные мастер-классы для детей и взрослых, концерты, спектакли, баттлы... и много чего еще! Да, и — вечеринка SOCIAL DANCE.

Когда: 7 сентября с 14:00 до 22:00

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18 и 20)

Вход свободный!

Дудук и орган. Закрытие летнего Органного Фестиваля в католическом костеле (6+)

На закрытии Органного летнего фестиваля в костеле будет звучать органная музыка Баха и армянские народные мелодии. Невероятное, способное проникнуть в душу каждого сочетание двух инструментов —проникновенного армянского дудука и старинного органа.

Места бронируются заранее с помощью сообщения на телефон 8 (905) 826-85-21 (смс, вайбер, вотцап, телеграм). В сообщении нужно указать дату концерта, фамилию и количество желаемых мест, и в ответ будет прислано подтверждение брони.

Когда: 7 сентября в 12:00

Где: католический храм святого Иосифа (ул. Ленина, 7)

Рекомендуемая сумма пожертвования на входе 300 рублей

Кино на траве (0+)

Телеком-оператор "Дом.ru" приглашает тюменцев проводить летний сезон в кинотеатре под открытым небом "Дом.ru MOVIX".

Гостей ждет развлекательная программа с волшебными мастер-классами, фотозона и розыгрыш книг о Гарри Поттере. Готовьте коврики, пледы и хорошее настроение — посмотрим любимый фильм и проводим лето вместе!

Когда: 7 сентября в 18:00

Где: Цветной бульвар

Участие бесплатно!

Поход выходного дня "Мой маршрут" (0+)

К участию в походе приглашаются жители и гости города. Что нужно сделать для участия: подойти к организаторам 7 сентября к 12:00 у входа в экопарк с ул. Барнаульской (около Центра зимних видов спорта ТюмГУ); получить карту с маршрутом; пройти маршрут по тропинкам экопарка (протяженность около 5 км.); с помощью карты найти контрольные пункты и сделать отметки; принять участие в розыгрыше призов в 15:00.

Когда: 7 сентября с 12:00 до 15:00

Где: экопарк "Затюменский"

Участие бесплатно!

Встреча Клуба разговорного английского языка "BRAINSTORM" (16+)

Если ты любишь английский язык, английскую культуру и общение - присоединяйся. Каждый раз — новые темы для обсуждения, новые и интересные задания, новые люди и новые знакомства. Необходима предварительная запись.

Когда: 7 сентября с 16:00 до 17:30

Где: Библиотечный центр для молодежи (ул. Червишевский тракт 15/1)

Вход свободный!

Дизайн-маркет IGOLKAmarket (0+)

Маркет дизайнеров и концептуальных проектов Igolkamarket! Свою продукцию гостям маркета представят более 200 участников.

В зоне дизайна выставятся авторские украшения, бижутерия, декор, дизайнерская одежда, аксессуары, предметы быта, цветочные композиции. В секции гастронома гостей ждут производители здоровой и полезной еды, экологичные продукты, веганские сладости, пончики, натуральный кофе, имбирные пряники, арахисовая паста, сыровары.

В beauty-зоне свои услуги представят визажисты, стилисты, имиджмейкеры, производили натуральной косметики, мастера мехенди. Лучшие подарки, а также живая музыка, фотозона, уютная творческая атмосфера — всё, как ты любишь.

Когда: 7 и 8 сентября с 12:00 до 19:00

Где: Тюменский технопарк (ул. Республики, 142)

Вход свободный!

Первенство и чемпионат города Тюмени по дзюдо (0+)

В первую неделю сентября тюменские дзюдоисты выйдут на татами в рамках первенства города. Уже 7 сентября состоятся поединки юношей и девушек до 18 лет, а 8 сентября пройдет чемпионат города по дзюдо среди мужчин и женщин.

Когда: 7 и 8 сентября с 11:00

Где: центр "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1)

Вход свободный!

Полная версия ТОПа здесь.