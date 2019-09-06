Тюменским школьникам напомнили о трагедии в Беслане

Фото ДК "Орфей"

Урок памяти "Беслан… Боль и скорбь всей планеты" провели для учащихся старших классов школы № 45 в этот вторник, 3 сентября.

В Доме культуры "Орфей" в День солидарности в борьбе с терроризмом состоялся очень важный урок памяти. Ребятам напомнили о том, как хрупок мир, в котором мы живем, рассказали о трагедии в Беслане, которая потрясла мир ровно 15 лет назад.

Организаторы рассказали школьникам, что бояться терроризма нельзя, но очень важно быть готовым в любой ситуации проявить бдительность и осторожность.

Знать, как не стать жертвой теракта: какие действия необходимо применить при обнаружении подозрительных предметов, что делать в случае поступления угрозы по телефону - эти и другие важные моменты обсуждали с ребятами на занятии.

Конечно, были продемонстрированы фото и видеоматериалы трагедии в Беслане. Ребята почтили память жертв теракта минутой молчания, а также послушали песню Михаила Михайлова "Беслан".

После этого ученики смогли задать волнующие их вопросы и получить развернутые ответы.