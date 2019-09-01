Фестиваль рыжеволосых состоялся в Ялуторовске

Обладателей рыжих волос посчитали в Ялуторовске на фестивале, приуроченном ко Дню рыжих, который весь мир отметит 7 сентября. Подсчитывали не только обладателей от природы медного цвета волос, но и тех, кто приобрел этот цвет в парикмахерской и даже просто тех, у кого в тот день было солнечное настроение.

Сам фестиваль стал частью глобального мероприятия "Семья – начало всех начал", которое прошло в конце августа в городе декабристов, сообщает "Тюменская область сегодня".

Для гостей фестиваля была оборудована "рыжая" фотозона, здесь же проходила викторина на знание тематических песен (и песенкой "Рыжий-рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой" тут не ограничились!), вспоминали публичных персон, кто может похвастать шевелюрой рыжего цвета. Также на мероприятии записали имя-фамилию и дату рождения каждого из числа "рыжиков".

"Полученную базу данных будем пополнять, ведь за один день, конечно, охватить всех мы не смогли", - отметили организаторы мероприятия - руководитель клуба "Отдыхаем всей семьей" Молодежного центра Елена Петелина и заместитель директора по учебно-воспитательной работе детского сада №7 Марина Мирхалилова.