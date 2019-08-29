Топ мероприятий на 30 августа - 1 сентября в Тюмени

"Афиша Тюмень" представляет традиционный топ мероприятий на пятницу и ближайший уикенд.

Хореографический перформанс "Демон" (16+)

Как разрешить себе быть художником, имея доступ ко всему, что было создано до тебя и продолжает производиться прямо сейчас во всех точках планеты? Где брать мотивацию, чтобы продолжать это скольжение вверх, вниз, вправо, влево?

Тебя ждёт танец-рассуждение, танец-размышление на эту тему предлагает творческий союз Александра Шипицина, Екатерины Августеняк и Марии Хайбуллиной.

Когда: 30 августа в 19:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 300 рублей

Органный фестиваль (6+)

Предпоследний концерт Летнего органного фестиваля. В этот день с интереснейшей программой выступит заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, лауреат международных и всероссийских конкурсов, органист Елена Коземиренко. Марш искателей из к/ф "Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега", марш на "Марсельезу" и хор "Славься" из оперы "Жизнь за царя" — лишь малая часть того, что вы услышите на концерте.

Места бронируются заранее! Для этого нужно отправить сообщение с датой концерта, фамилией и количеством желаемых мест на номер 8 (905) 826-85-21.

Когда: 30 августа в 19:00

Где: храм святого Иосифа (ул. Ленина, 7)

Рекомендуемая сумма пожертвования на входе 300 рублей

Праздник национальных кукол (6+)

На выставке будет представлено более 100 самых разных экспонатов, среди них куклы русские, белорусские и украинские, казахстанские и немецкие, куклы народов Кавказа и коренных малочисленный народов Севера.

Также будут выставлены куклы в татарских национальных костюмах – крымских, сибирских, башкирских и др. Кукол можно будет не только рассмотреть, но и подержать в руках. Каждую экспозицию будет сопровождать специалист, который расскажет о значении куклы, ее особенностях и истории возникновения, ответит на все вопросы.

Любой гость выставки сможет принять участие в мастер-классах по изготовлению национальных кукол – обереговых и обрядовых, "мотанок", "столбушек", "кубышек" и многих других. Материалы самый простые: ткань, нитки, солома, пуговицы, и их стоимость входит в билет. Свою куклу можно будет забрать с собой.

Когда: 30 августа в 11:00

Где: ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179)

Стоимость: 200 рублей

Концертная программа "Чайная феерия" (6+)

Гости мероприятия познакомятся с традициями чаепития по-русски и по-татарски, узнают, как пьют чай белорусы и украинцы, какие особенности у чайных ритуалов в Азии и у народов Севера, и чем славится кавказское чаепитие.

Увлекательное путешествие в мир чайных традиций будет сопровождаться концертными выступлениями национальных творческих коллективов Дворца национальных культур "Строитель".

Когда: 30 августа в 17:00

Где: ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179)

Вход свободный!

Friday Night Magic (FNM) (16+)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры. Подробнее тут.

Когда: 30 августа (и каждую пятницу) с 14:00 до 22:00

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный!

Изба_читальня. Анализ книги М. Лабковского "Хочу и буду" (16+)

Почему встреча будет именно по этой книге? вВ одавляющем большинстве случаев психологичские книги построены следующим образом: делай так и так и получишь счастье. Замучившийся, уставший человек верит и хватается за эту мысль, как за последнюю соломинку. Но счастье может и не обрушиться на человека. Тогда наступает неминуемое разочарование, из которого крайне тяжело выбираться.

На встрече ты можешь получить: приятное и полезное знакомство с интересными людьми; обогащение культурного мира; рассмотрение других точек зрения; практику в дискуссии; общение; осознавание прочитанного; тренировку эмпатии; навигацию в мире книг; обмен книгами (бумажными и электронными); анализ и оценку информации (как мы можем применить опыт героев в жизни); подарок от организатора.

Организатор: Левченко Анна — психолог, человек читающий и анализирующий, опытный путешественник по человеческим мирам, как реальным, так и книжным. Запись — Анне в личные сообщения.

Когда: 30 августа в 17:00

Где: Ринго (ул. Республики, 48)

Орг. взнос: 500 рублей до 30 августа и 700 рублей в день мероприятия

ФК "Тюмень" vs ФК "Лада" (Димитровград) (0+)

Футболисты "Тюмени" в первенстве страны сыграют против "Лады" из Димитровграда (с хорошо знакомыми нам Камалутдином Ахмедовым, Сергеем Волосяном, Алексеем Шляпкиным и Станиславом Прокофьевым). Информацию о билетах можно уточнить по телефонам 566-000, 542-209.

Когда: 30 августа в 19:00

Где: стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22)

Стоимость: 200 — 400 рублей

Показ фильма "Паразиты" (18+)

Семья Ки Тхэка живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки У благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию получает работу репетитора по английскому у дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень решает устроить туда на работу всю семью.

Премьера "Паразитов" состоялась на Каннском фестивале, где они получили в свой адрес десятиминутные овации, горькие слёзы, заливистый смех и, наконец, "Золотую пальмовую ветвь", первую в истории корейского кино. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 30 августа в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Показ фильма "Эффект бабочки" (16+)

Мальчик Эван перенял от своего отца-психопата, ныне запертого в доме для умалишённых, странную болезнь — он не помнит некоторых эпизодов своей жизни, причем в эти моменты происходили довольно странные, а то и ужасные, события. Возмужав и поступив в колледж, Эван делает удивительное открытие. Читая дневники, которые он писал в детстве по совету врача, Эван может возвращаться в детство и своими действиями изменять будущее.

Когда: 30 августа в 21:00

Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!

Вечеринка "День нефтяника" (18+)

Здесь тебя ждет бригада творческих коллективов во главе с группой Jackpot и крупнейшие месторождения баварской еды, танцев и веселья. И без приветственных сюрпризов не обойдется.

Когда: 30 августа в 21:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей

Вечеринка Reborn: последняя пятница лета (18+)

По прогнозам на Дом печати надвигается жирный бас и всеми любимые треки, каждый найдет то, что он хотел так давно услышать.

Когда: 30 августа в 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 150 рублей

День открытых дверей во Дворце "Пионер" (6+)

В мероприятии примут участие все подразделения учреждения: детский Арт-парк, детский технопарк "Кванториум", оборонно-спортивный экспедиционный центр, эколого-биологический центр, центр технических видов спорта, центр туризма и краеведения, областной поисковый центр, центр развития общественных инициатив, волонтерства и досуговой занятости, отделение танцевального спорта/центр спортивной подготовки Формейшн.

Всех гостей мероприятия ждут мастер-классы, показательные выступления, концерт воспитанников Дворца "Пионер", консультации, встречи с педагогами и родительские собрания. Участие во всех мероприятиях бесплатно!

Мероприятия состоятся:

* 30 августа с 15:00 до 19:00 в детском технопарке "Кванториум" (Геологоразведчиков, 6а,) и Центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34);

* 31 августа с 12:00 до 15:00 в Центр искусств и культуры ДТиС "Пионер" (Челюскинцев, 46)

Технофестиваль #Дорогавшколу (0+)

Праздник начнется на Центральной площади в 12:00 и продлится до 16:00. Здесь будут представлены множество площадок. Детский технопарк "Кванториум" представит различные внедорожные робототехнические комплексы, способные выполнять заданные задачи. Любители более активного отдыха смогут насладиться лихой ездой радиоуправляемых автомобилей и показательными выступлениями гоночных дронов.

Помимо этого на других площадках технофестиаля участники смогут увидеть зрелищные трюки каскадеров, показательные выступления представителей правоохранительных органов, танковый биатлон и автогонки. Будет даже возможность летом покататься на сноуборде и лыжах. Помимо этого работники региональной ГИБДД научат юных тюменцев правилам поведения на дороге, и все желающие смогут получить исчерпывающую информацию о существующих технических и экстремальных видах спорта, а также инженерных науках.

Когда: 31 августа с 12:00 до 16:00

Где: Центральная площадь

Участие бесплатно!

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