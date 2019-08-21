Студия рекламы Nova предлагает нестандартные решения в изготовлении сувенирной продукции

Лучший подарок для дорогих людей тот, что сделан с душой, а лучший подарок клиентам компании – сувенир с логотипом. Студия рекламы Nova предлагает нестандартные методы печати на любых изделиях и яркую печать даже на черных футболках.

Уникальный вид печати, при котором используют роллеры, применяется в студии рекламы Nova. Технология позволяет нанести графические знаки, логотипы, текст на поверхность из пластика, стали, стекла и других материалов.

Тампопечать - подвид глубокой высокоточной полиграфии. Ее ключевой принцип — перенос изображений с формы на обрабатываемое изделие при помощи промежуточных эластичных элементов. Роллеры гибкие, поэтому поверхность предметов может быть изогнутой и со сложной геометрией.

Наиболее востребована тампонная печать в изготовлении фирменной сувенирной продукции, например, тампопечать на бутылках, ручках, пепельницах, елочных игрушках и так далее.

У клиентов компании есть уникальная возможность нанести изображение на любые предметы, даже на самые маленькие. Главное отличие тампопечати от прочих вариантов печати, в частности, трафаретной шелкографии, состоит в минимальном размере наносимого изображения.

Габариты в данном случае ограничены размером 80 на 60 мм, что соответствует размерам специального тампона или клише. А в случаях неровных поверхностей, например, на ручках, используют клише еще меньше по размеру, чтобы избежать деформации изображения.

Впечатляет четкость и яркость наносимого изображения, так как краска наносится плотным тампоном из вулканизированного каучука, который очень плотно прижимается к поверхности.

Еще одна разновидность тампопечати – круговая. Она осуществляется практически так же, но в данном случае печатное оборудование дополняют специальной оснасткой, которая обеспечивает вращение ручки во время печати.

Для такой печати подходят ручки, корпус которых имеет форму правильного цилиндра.

Кроме тампопечати профессионалы студии рекламы Nova предлагают тюменцам печать красочного изображения на цветных и темных футболках. В данном случае используется шелкография - шелкотрафаретная печать.

Такая техника позволяет запечатать даже абсолютно черную футболку, так как краски печатаются через трафарет, который сделан из перекрещённых нитей, а между нитями есть дырочки в виде квадратиков, сквозь которые проходит краска на футболку.

Отдел продаж студии рекламы Nova расположен в Тюмени по адресу: улица Гастелло, 56/1. Заявки принимаются на Viber +7 963 452 01 63, +7 988 546 19 04, в официальной группе и на электронную почту info@stdnova.ru. Официальный сайт компании http://stdnova.ru/.