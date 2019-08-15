Как вести себя мотоциклисту и его пассажиру во время езды

Большинству мотоциклистов кажется, что кататься вместе с пассажиром так же просто, как и в одиночестве. Однако это не совсем так. Существует несколько важных правил, которые стоит соблюдать. Тюменская автошкола "Драйв" рекомендует ознакомиться с советами по безопасной езде как водителям, так и пассажирам.

Одежда

Если вы мотоциклист с многолетним стажем, то, конечно, вся необходимая экипировка у вас уже есть. Но, отправляясь в путь с пассажиром, нужно обеспечить всем необходимым и его. Шлем должен быть подобран по размеру головы так, чтобы его было нелегко снять одним движением руки. О езде без шлем стоит забыть в принципе. В идеальном варианте у пассажира также должны быть: специальные перчатки, штаны, ботинки и куртка.

Правильное расположение на мотоцикле

Перед поездкой рекомендуется проконсультировать пассажира и рассказать ему, как лучше всего сесть, за что держаться, куда поставить ноги. На первый взгляд может показаться, что это легко, и любой человек, садящийся "вторым пилотом", сам может разобраться. Но человек, не знакомый с устройством мотоцикла, может, например, не знать, что выхлопная труба горячая, и обувь может расплавиться.

Влияние пассажира на управляемость мотоцикла

Привыкнув ездить на машине, многие и не догадываются, как сильно влияет присутствие "второго пилота" на маневрирование во время поездки на мотоцикле. Например, при резком торможении или повороте вес и расположение пассажира может существенно усложнить процесс. Чтобы таких ситуаций не произошло, участник поездки должен знать, что нельзя сидеть идеально ровно — нужно во время поворотов немного наклоняться в ту же сторону, что и водитель.

Также нельзя отпускать руки и ехать, не держась, ведь в любой момент может понадобиться резкое торможение, а водитель под весом сидящего за спиной может существенно сдвинуться вперед и потерять управление транспортным средством.

Общение по время поездки

Перед поездкой важно договориться о способе общения между водителем и пассажиром. Во время езды в шлеме возможность докричаться чаще всего отсутствует, поэтому нужно запомнить хотя бы несколько условных знаков. Это может быть любой вариант, который для вас удобен. Например, пассажир кладет руку на правое плечо — просит остановиться. Или слабо хлопает по левой руке — просит ехать помедленнее и т.п.

Спокойствие

Одно из важных условий приятной поездки на мотоцикле — спокойствие. Причем обладать им должен как впереди сидящий, так и "второй пилот". На дороге регулярно случается масса непредвиденных ситуаций, и каждый участник дорожного движения должен быть к этому готов. Когда управление транспортным средством зависит от двух человек, передвижение может быть более рискованным. Поэтому попросите людей, которых вы везете, соблюдать не только осторожность, но и спокойствие. Объясните, что наклон мотоцикла на поворотах — это естественно, а на светофоре вы удержитесь на мотоцикле, если всегда будете крепко хвататься и не слишком сильно наклоняться в ту или иную сторону.

Автошкола "Драйв" советует перед первой поездкой с пассажиром тщательно проинструктировать его, и тогда поездка принесет только положительные эмоции и заряд адреналина.