Тюменцы в День области наведут порядок у озера Андреевского

Экологическая акция на берегу озера пройдет 14 августа, в день 75-летия Тюменской области, в рамках реализации на территории региона экологического национального проекта. Совместный подарок региону готовят "Тюменское экологическое объединение" и инициативные добровольцы. Также к акции уже присоединились курсанты ТВВИКУ и жители областного центра.

Начало субботника запланировано на 19:00. Подробная информация о месте сбора будет размещена в официальных аккаунтах "Тюменского экологического объединения" в соцсетях, а также в группе "Озеро Андреевское" в соцсети "ВКонтакте".

Идея об организации субботника на берегу озера принадлежит супругам Василию и Анастасии Маловым, для которых озеро является любимым местом отдыха. "Нам очень грустно видеть появляющиеся здесь свалки. О комфортном отдыхе в таких условиях речи не идёт. Первое время старались убирать сами, но поняли, что без помощи нам не справиться", – говорит Анастасия.

"Обратиться напрямую к нам с хорошими и добрыми инициативами - было правильным решением. Жители области нередко объединяются и проводят подобные мероприятия, но ведь в итоге мусор нужно не только правильно собрать, но еще и вывезти, – отметил руководитель ООО "ТЭО" Константин Фрумкин. – Кроме того, что мы помогаем правильно организовывать мероприятия, еще и сами принимаем непосредственное участие в уборке. Такие инициативы не остаются без внимания компании".

Региональный оператор напоминает, что одна из основных целей национального проекта "Экология", который успешно реализуется на территории Тюменской области – ликвидация стихийных свалок. Вместе мы сможем сохранить нашу природу в первозданном виде. Если вам известно о новой несанкционированной свалке, сообщите о ней по телефону горячей линии ООО "ТЭО" - 8-800-250-73-26. Региональный оператор предпримет все необходимые действия для ликвидации свалки.