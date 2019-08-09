По данным "Роскачества", приложение для абонентов МегаФона – лучшее

МегаФон

"Личный кабинет" МегаФона назвали лучшим среди приложений, которые позволяют управлять тарифами и услугами мобильной связи. Исследование 18 приложений от 9 телеком-операторов провели эксперты Российской системы качества ("Роскачество").

По итогам испытаний "Личный кабинет" МегаФона признан "лучшим из лучших" на платформах iOS и Android. Приложение получило заслуженно высокий балл и справедливую оценку в важнейших номинациях "безопасность" и "функциональность". "Личный кабинет" МегаФона не только хранит в тайне всю клиентскую информацию, но и позволяет подключать и отключать услуги, изменять тарифный план, заказывать детализацию счёта, настраивать блокировку номера и выполнять множество других функций всего в пару кликов.

"Мы рады, что "Личный кабинет" МегаФон заслужил столь высокие оценки от экспертов "Роскачества". Ведь это один из основных инструментов коммуникации с 77 миллионами наших клиентов. Оценки приложения по результатам исследования подчёркивают позиции нашей компании как технологического лидера. МегаФон стремится предоставлять клиентам самые безопасные услуги и продукты лучшего качества, и для нас важно, что это снова подтверждено независимой экспертизой", — отметил Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

Эксперты "Роскачества" отметили МегаФон "Личный кабинет" для платформы Android как самое адаптированное приложение и для людей с ограниченными возможностями, поскольку оно поддерживает такие функции, как чтение экрана программами VoiceOver, Talkback и динамический шрифт.