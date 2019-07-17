Организаторы "Стального характера" раздали гантели и эспандеры посетителям торгового центра

Более 50 спортивных подарков получили посетители ТРЦ "Кристалл" от организаторов полумарафона "Стальной характер" 17 июля.

Любой желающий мог выполнить легкое упражнение или ответить на вопрос спортивной викторины, а затем получить в подарок гантели, эспандеры, коврики для йоги и другой спортивный инвентарь из багажника Renault Sandero, припаркованного в холле торгового центра. Позже это авто разыграют среди участников полумарафона "Стальной характер – Автоград". Он пройдет в областном центре 20 июля и станет вторым мероприятием в тюменской серии забегов.

Побороться за подарки из багажника в торговом центре решили и взрослые, и дети. Каждый выполнил одно из заданий ведущего и смог вытянуть из шляпы бумажку с названием того приза, обладателем которого становился. Некоторые участники сегодняшней акции признались, что о "Стальном характере" не слышали, но большая часть поделилась, что уже давно следит за проектом и участвует в забегах.

"Уже третий год знаком со "Стальным характером", участвовал в экстремальных забегах, в прошлогоднем полумарафоне. В этом году тоже подал заявку. Мне кажется, это отличные мероприятия. Проводить такие соревнования – классная идея. Я занимаюсь разными видами спорта, но на любительском уровне. Рад, что могу принимать участие в подобных забегах. Делаю это для себя, не ставлю цели выиграть. Возможно, в будущем буду стараться победить, а пока просто хочу получить удовольствие от участия", - поделился 28-летний Анатолий.