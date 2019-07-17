Жителям тюменских сел станет доступнее медицинская диагностика

Тюменская область закупила микроавтобусы для комплексных центров социального обслуживания населения. С октября автомобили начнут доставлять пожилых людей из сел и деревень в медицинские организации для проведения скринингов.

16 июля на Центральной площади Тюмени ключи от 23 микроавтобусов Ford Transit на восемь мест каждый вручили водителям центров соцобслуживания заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских и заместитель председателя облдумы Виктор Рейн.

Микроавтобусы приобрели в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

"Задача нацпроекта – не только повысить рождаемость, но и сохранить людей в здоровом состоянии как можно дольше. Не секрет, что чем старше человек, тем больше у него болячек. Пенсионерам, особенно из отдаленных территорий, зачастую неудобно добираться до больниц. Теперь мобильные бригады будут выстраивать маршрут, а после за бабушками и дедушками приедет водитель с медицинским работником на комфортабельном автобусе. Все получат необходимую помощь, без спешки пройдут обследования и поедут домой", – пояснила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Главный врач областной больницы № 11 в Голышманово Алексей Белов сообщил, что это событие – большой шаг для жителей сел и деревень. "Межведомственные мобильные бригады работают с 2008 года, но они не могут провести необходимые обследования в полном объеме. Для того, чтобы сделать рентгенологические исследования, ультразвуковую диагностику, надо доставлять людей в поликлиники и больницы", – рассказал он.

Ежегодно работой таких бригад охвачено более 14 тыс. человек, проводится более 1,3 тыс. выездов. В 2020 году благодаря проведению скринингов число обслуживаемых людей вырастет практически в два раза.

Всего в рамках нацпроекта "Демография" автопарк учреждений социального обслуживания региона пополнится 29 автомобилями. Помимо микроавтобусов, это шесть автобусов большей вместимости для доставки проживающих в домах-интернатах к объектам социальной инфраструктуры и граждан в реабилитационный центр. На их приобретение из федерального бюджета выделено 34,4 млн рублей, из областного – 9,6 млн рублей, сообщает департамент соцразвития.