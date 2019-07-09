Тюменцы отпраздновали День семьи на набережной

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности состоялось на Тюменской набережной в этот понедельник, 8 июля. Гостей порадовали концертной программой, фотозонами, играми и многим другим.

В вечер понедельника возле Моста влюбленных собралось огромное количество людей. Сотни горожан пришли к 18 часам на набережную, чтобы стать частью прекрасного праздника – Дня семьи, любви и верности.

Департамент культуры администрации города Тюмени и Центр культуры и творчества "Тюмень" традиционно подготовили для гостей насыщенную праздничную программу. Со сцены приветствовали собравшихся и пели известные тюменские исполнители – Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко, Евгений Петропавловский и другие. Каждый из артистов в своей неповторимой манере исполнил композиции, посвященные самому сильному и светлому чувству – любви.

По словам зрительницы Анны, она старается не пропускать уличные концерты, на которых выступают местные исполнители.

"Всегда приятно знать о талантливых людях, которые проживают с тобой в одном городе. Я практически каждый раз, узнавая о подобных мероприятиях, стараюсь найти время и сходить. Особенно, конечно, впечатляет тембр Михаила Шепеленко. Не перестаю восхищаться талантом этого человека. Приятно, что он является частью очень многих общегородских событий", - поделилась впечатлениями девушка.

Десятки пар всех возрастов, семьи с детьми, компании друзей смогли насладиться в этот вечер не только красивыми голосами певцов, но и зарядиться энергетикой от юных талантливых танцоров. Десятки ребят выступали на сцене, а самые смелые гости праздника присоединялись к движению и тоже начинали танцевать.

Помимо концертной программы, организаторы подготовили множество интересных интерактивов: семейные программы, мастер-класс "Символ семьи", поцелуйные игры для незамужних, свадебный обряд, акция "Семейный корабль" и многое другое.

Самым юным гостям праздника тоже не давали заскучать. Так, например, все желающие могли попрыгать на батуте от "Атмосферы", заполучить красивые снимки в фотозоне от студии "Автор", принять участие в сборе больших пазлов или порисовать в огромной раскраске на площадке от Дорожного радио.

Казалось, даже погода в этот светлый праздник благоволит тюменцам – буквально за пару часов до начала программы шел сильный ливень, но он успел вовремя закончиться. Благодаря этому горожане смогли в полной мере насладиться теплой солнечной погодой, полюбоваться красивым видом на реку Туру и, конечно, приятно провести время с семьей, слушая романтичные песни.

Это далеко не первый праздник, который благодаря Центру культуры и творчества "Тюмень" остается в сердцах тюменцев надолго. А посмотреть фотографии с мероприятия вы можете в фотоальбоме.