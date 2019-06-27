Эксперты советуют, с какого возраста лучше всего обучаться вождению

В социальных сетях одно время была очень распространена парадоксальная шутка: только в России инструктор, прежде чем принять экзамен на права, спрашивает, есть ли у тебя опыт самостоятельного вождения.

Между тем, в этой шутке есть доля смысла. Доказано, что с возрастом человеку сложнее усваивать новые знания и преобразовывать их в навыки. Так в каком же возрасте лучше всего обучаться вождению? Тюменская автошкола "Драйв" предлагает детально разобраться в вопросе.

Прежде всего, есть законодательные ограничения. Согласно федеральному закону "О безопасности дорожного движения", сдавать экзамен на управление транспортным средством и получать права разрешено в зависимости от категории прав:

* лёгкие мотоциклы (подкатегория "А1") и на мопеды (категория "М") – с 16 лет; при этом перевозить пассажиров на мотоцикле или мопеде в любом случае можно не раньше, чем с 18 лет;

* мотоциклы (категория "А") – с 18 лет;

* легковые автомобили (категория "В"), трициклы и квадроциклы (подкатегория "B1), грузовики (категория "С"), небольшие грузовики (подкатегория "С1") – с 18 лет; допуск к сдаче экзамена разрешён с 17 лет при условии наличия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем и прохождения соответствующего профессионального обучения;

* автобусы (категория "D") и малые автобусы (категория "D1") – с 21 года; допуск разрешён с 19 лет для лиц, проходящих военную службу в отношении права управления транспортными средствами Вооруженных сил;

* троллейбусы (категория "Tm") и трамваи (категория "Tb") – с 21 года.

Впрочем, пройти обучение на права категории В могут и несовершеннолетние, достигшие 16 лет. Для этого требуется письменное согласие одного из родителей, а сдавать на права в ГИБДД можно с письменного согласия обоих родителей. Водительские права всё равно можно будет получить при успешной сдаче экзамена лишь после совершеннолетия.

Но помимо вождения для получения прав, как известно, требуется сдать и теорию. И на её изучение никаких ограничений не накладывается. Более того, эксперты рекомендуют начать изучение теории с младших классов школы, с 7-8 лет. Во-первых, так ребенок станет более уверенным участником дорожного движения, станет аккуратнее и научится понимать действия водителей. Во-вторых, о чем упоминалось ранее, в таком случае вырастает вероятность полного усвоения, а, следовательно, и соблюдения всех правил. В то же время, эксперты рекомендуют за три месяца до возраста, допустимого для получения удостоверения, в любом случае освежить ПДД в памяти, если вы собираетесь сдавать на права.

Нередко родители дают своим несовершеннолетним детям "поводить" машину под присмотром, чтобы после им было проще сдать на права. Решаясь на такой шаг, нужно помнить несколько важных моментов.

Во-первых, делать это стоит лишь в том случае, если ребенок действительно твердо собрался сдавать на права в ближайшем будущем. То есть допускается это в возрасте, максимально близком в 18 годам. В противном случае у человека может сложиться ложное ощущение, что он уже всё знает и умеет водить, а это чревато "заимствованием" авто родителей для прогулок или желанием блеснуть своими навыками в компании друзей, что может привести к печальным последствиям.

Во-вторых, самостоятельно обучать вождению несовершеннолетнего можно лишь на специальных полигонах, где вы точно не нанесете вреда себе и другим. И, в конце концов, сегодня есть множество симуляторов вождения, которые совершенно безопасны и весьма реалистичны.

Сдать на права как можно ближе к 18 годам заманчиво еще и с точки зрения наличия большего количества свободного времени, нежели у взрослого работающего человека. Но важно, чтобы человек осознавал всю свою будущую ответственность как участника дорожного движения. С другой стороны, встречаются случаи, когда взрослые люди воспринимают сдачу на права как некую повинность, полагая, что современный человек обязан уметь водить машину, но при этом, на самом деле, не горя желанием это уметь. Поэтому самым главным критерием является, пожалуй, готовность человека сдать на права.