В Тюмени пройдет открытая лекция по истории медиа и о консервативных СМИ

Журналист интернет-телеканала "Царьград" Андрей Афанасьев проведёт 29 июня проведет в Тюмени лекцию "История медиа. От эпохи Возрождения до консервативных СМИ XXI века". Автор программы "Русский ответ" выступит в качестве нового спикера проекта "КонцептХаб".
Афанасьев с 2010 по 2014 год работал на телеканале "Russia Today" выпускающим редактором. С 2014 года он присоединился к команде телеканала "Царьград", где является автором и ведущим программы "Русский ответ". На лекции спикер расскажет о том, как усложнялась система передачи информации в обществе из века в век и как современные тенденции влияют на телевидение и радио, а также о влиянии политических теорий на СМИ.
Узнать подробности встречи и зарегистрироваться на участие можно здесь.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru