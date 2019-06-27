В Тюмени пройдет открытая лекция по истории медиа и о консервативных СМИ

проекта «КонцептХаб».

Журналист интернет-телеканала "Царьград" Андрей Афанасьев проведёт 29 июня проведет в Тюмени лекцию "История медиа. От эпохи Возрождения до консервативных СМИ XXI века". Автор программы "Русский ответ" выступит в качестве нового спикера проекта "КонцептХаб".

Афанасьев с 2010 по 2014 год работал на телеканале "Russia Today" выпускающим редактором. С 2014 года он присоединился к команде телеканала "Царьград", где является автором и ведущим программы "Русский ответ". На лекции спикер расскажет о том, как усложнялась система передачи информации в обществе из века в век и как современные тенденции влияют на телевидение и радио, а также о влиянии политических теорий на СМИ.

Узнать подробности встречи и зарегистрироваться на участие можно здесь.