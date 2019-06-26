Сквер Немцова в Тюмени остался без белок

Три тюменские белки из сквера Немцова "переехали" в зоопарк на 27-м км Ялуторовского тракта. На новое место жительсва зварьков перевезли сотрудники "ТОДЭП", которые все эти годы их опекали.

Трех самцов подселили к беличьей семье, в которой живут еще и бурундуки. Клетку в сквере Немцова разберут, обязательно восстановят благоустройство, а просторный вольер планируют доставить в зоопарк.

В сквере имени Немцова животные жили с 2011 года. За это время они пережили разорение вандалами, а "заботливые" прохожие иногда перекармливали белок до обмороков, так что им требовалась экстренная ветеринарная помощь. В последнее время пушистых зверьков атаковали мыши, облюбовавшие беличью столовую, сообщается в группе "Тюмень - наш дом".