Сквер Немцова в Тюмени остался без белок

10:00 26 июня 2019
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Три тюменские белки из сквера Немцова "переехали" в зоопарк на 27-м км Ялуторовского тракта. На новое место жительсва зварьков перевезли  сотрудники "ТОДЭП", которые все эти годы их опекали.

Трех самцов подселили к беличьей семье, в которой живут еще и бурундуки. Клетку в сквере Немцова разберут, обязательно восстановят благоустройство, а просторный вольер планируют доставить в зоопарк.

В сквере имени Немцова животные жили с 2011 года. За это время они пережили разорение вандалами, а "заботливые" прохожие иногда перекармливали белок до обмороков, так что им требовалась экстренная ветеринарная помощь. В последнее время пушистых зверьков атаковали мыши, облюбовавшие беличью столовую, сообщается в группе "Тюмень - наш дом".

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