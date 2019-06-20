МегаФон, Qualcomm и Nokia добились рекордной скорости в коммерческой сети LTE

МегаФон

МегаФон при содействии компаний Qualcomm Technologies Inc. и Nokia впервые в России зафиксировали скорость 1,6 Гбит/с на смартфоне.

Это новый рекорд в сети МегаФона на пользовательском оборудовании. Он был достигнут благодаря объединению усилий сразу трех лидеров: МегаФон, Qualcomm и Nokia смогли продемонстрировать на обычном оборудовании скорость загрузки данных в 1,6 Гбит/с. Демонстрация невиданных ранее в России скоростей состоялась в офисе компании МегаФон.

В 2017 году МегаФон первым в России запустил коммерческую сеть с поддержкой гигабитного LTE и добился скорости 979 Мбит/с на смартфоне. Благодаря постоянной работе по усовершенствованию инфраструктуры сегодня удалось улучшить эти показатели, и только клиенты МегаФона могут воспользоваться столь высокими скоростями. На скорости 1,6 Гбит/с можно скачивать видео в формате Full HD за секунды.

Гигабитное LTE-соединение (Gigabit LTE) — это не просто максимальная скорость, но и большая пропускная способность сети, что делает его полезным для всех пользователей сети, а не только для тех, кто использует смартфоны, поддерживающие Gigabit LTE. Мобильное устройство с поддержкой гигабитного LTE-соединения способно завершать сеансы мобильного интернета значительно быстрее, тем самым освобождая сетевые ресурсы для других пользователей.

"Сегодня мы снова подтвердили свое технологическое лидерство и сделали еще один шаг вперед, чтобы наши клиенты могли пользоваться самыми быстрыми мобильными скоростями: те, кто обладает смартфонами с поддержкой гигабитного LTE, могут скачивать за доли секунды файлы огромного размера", — замечает директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

По данным анализа больших данных, потребление трафика в сети МегаФона постоянно растет. Клиенты все активней используют интернет-сервисы, предлагаемые компанией: смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в интернете. В I квартале 2019 года каждый клиент в среднем использовал 10,7 ГБ интернет-трафика - это на 27,6% больше, чем годом ранее. Обеспечение растущих запросов потребителей интернета требует все больших дополнительных усилий для расширения пропускной способности сети и поддержания высоких скоростей. МегаФон активно развивает собственную сеть. По последним данным Роскомнадзора, МегаФон на первом месте по числу базовых станций.

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, отмечает: "Мы чрезвычайно рады сотрудничеству с МегаФоном в рамках проекта, демонстрирующего все возможности технологии LTE Advanced, позволяющего уже сейчас реализовывать различные сценарии 5G на сети МегаФона. Данная демонстрация, осуществленная с использованием базовой станции Nokia 5G-ready AirScale, самой высокопроизводительной на рынке, является важным шагом к долгосрочному сотрудничеству наших компаний, направленному на подготовку российской телекоммуникационной отрасли к 5G. Наряду с МегаФоном, Nokia сотрудничает с более чем 100 операторами по всему миру, которые рассматривают технологию 5G для запуска новых широкополосных приложений и создания беспрецедентных возможностей для индивидуальных пользователей и бизнес-клиентов".