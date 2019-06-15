Новые очистные сооружения возведут в Перевалово

Новые канализационно-очистные сооружения построят на территории Переваловского муниципального образования в Тюменском районе. Потребность в них возникла в связи с активной застройкой, в настоящее время уже ведутся проектные работы и выделен земельный участок.

Производительность очистных сооружений будет не менее 1500 куб.м./сутки, сообщили в администрации Тюменского района корреспонденту "АиФ - Западная Сибирь". Региональный Департамент имущественных отношений уже передал Администрации Тюменского района земельный участок под строительство очистных сооружений. Также распоряжением правительства Тюменской области выделены финансовые средства на разработку проектной документации по объекту: "Строительство канализационных очистных сооружений д. Ушакова Переваловского МО Тюменского района", в феврале 2019 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проектированию. Срок выполнения проектных работ - ноябрь 2019 года.

После получения положительного заключения государственной экспертизы в правительство Тюменской области будет направлена заявка на выделение денежных средств на строительство канализационно-очистных сооружений. После ввода новых КОС в эксплуатацию существующие будут ликвидированы.