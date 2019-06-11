Тюменцы могут претендовать на нацпремию "Будущее России"

Межрегиональный центр по делам детей и молодежи проводит конкурсный отбор на присуждение Национальной молодежной премии "Будущее России". Участниками могут встать люди от 12 до 35 лет, имеющие существенные общественные и профессиональные достижения в культуре, образовании, экономике, спорте, общественной и профессиональной деятельности.

Конкурсный отбор проводится по номинациям:

"ПРОобщество"

"ПРОарт"

"ПРОмастерство"

"ПРОмедиа"

"ПРОбизнес"

"ПРОспорт"

"ПРОобразование"

"ПРОздоровье"

"ПРОгосударство"

"ПРОнаука"

"ПРОдобро"

"ПРОдети"

"ПРОгордость".

Заявки на участие принимаются до 21 июля. Финал пройдет в Красноярске 13-15 декабря. Победители номинаций получат по 100 000 рублей премии.

С подробностями конкурса можно ознакомиться на сайте www.rosdetstvo.com.