Тюменцы могут претендовать на нацпремию "Будущее России"

Межрегиональный центр по делам детей и молодежи проводит конкурсный отбор на присуждение Национальной молодежной премии "Будущее России". Участниками могут встать люди от 12 до 35 лет, имеющие существенные общественные и профессиональные достижения в культуре, образовании, экономике, спорте, общественной и профессиональной деятельности.
Конкурсный отбор проводится по номинациям:
"ПРОобщество"
"ПРОарт"
"ПРОмастерство"
"ПРОмедиа"
"ПРОбизнес"
"ПРОспорт"
"ПРОобразование"
"ПРОздоровье"
"ПРОгосударство"
"ПРОнаука"
"ПРОдобро"
"ПРОдети"
"ПРОгордость".
Заявки на участие принимаются до 21 июля. Финал пройдет в Красноярске 13-15 декабря. Победители номинаций получат по 100 000 рублей премии.
С подробностями конкурса можно ознакомиться на сайте www.rosdetstvo.com.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru