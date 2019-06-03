В третью смену "Отрядов мэра" в Тюмени трудоустроят 800 подростков

На сайте отряды-мэра.рф3 июня в 10:00 откроется онлайн-запись на подачу документов для трудоустройства тюменских подростков на третью летнюю смену.

Третья смена "Отрядов мэра" пройдет с 23 по 29 июля и совпадет с празднованием Дня города. 800 подростков будут помогать в организации праздника для, участвовать в в различных мероприятиях, флешмобах, благоустройстве праздничных площадок.

По онлайн-записи смогут зарегистрироваться лишь 130 человек, остальные рабочие места предоставляются на базах школ и городских детско-юношеских учреждений. На момент трудоустройства у соискателя должен быть на руках полный пакет документов. Со списком можно ознакомиться на сайте отряды-мэра.рф в разделах "Документы для оформления" и "Об отрядах мэра". Желающим трудиться в творческих бригадах до того как подавать документы, нужно пройти индивидуальное собеседование.

Подробности о трудоустройстве. направлениях и требованиях к кандидатам можно узнать в группе "Отряды мэра. Тюмень!" в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/otryady_mera_tyumen) в теме обсуждений можно найти ответы на самые распространенные вопросы, связанные с трудоустройством несовершеннолетних. Телефон отдела по проведению мероприятий в области содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр" 51-79-51.