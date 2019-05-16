Танцоры на колясках разыграют в Тюмени Кубок России

Более ста танцоров из восемнадцати регионов России выйдут на тюменский паркет 18 и 19 мая. Бесплатно поболеть за спортсменов можно будет в Легкоатлетическом манеже.

В соревнованиях примут участие танцоры из Владивостока, Москвы, Серпухова, Набережных Челнов, Омска, Пермского края, Санкт-Петербурга, Севастополя, Тюмени и Чебоксар. Впервые со спортивной программой выступят танцоры из Белорецка, Ижевска, Ишима, Нового Уренгоя, Тобольска, Череповца, Ярославля.

Два дня спортивные пары будут соревноваться в европейской, латиноамериканской и произвольной программах. Кубок открывает соревновательный сезон для российских танцоров на колясках. На тюменском паркете опытные спортсмены проверят свои силы перед международными стартами, а новички впервые продемонстрируют программы судейской коллегией и получат соревновательный опыт.

Кубок завершится гала-концертом "Шоу чемпионов", где зрителей ждет уникальный фейерверк показательных выступлений от лучших танцоров на колясках - победителей Кубка России. В гала-концерте также примут участие музыканты и артисты, специальный гость шоу- Родион Газманов.