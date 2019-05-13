На уральских улицах появились герои "Игры престолов"

МегаФон

Рейтинг популярных сериалов на Урале возглавляет "Игра престолов". За три недели на сервисе "МегаФон.ТВ" он набрал 1,2 миллиона просмотров. В преддверии выхода 5 серии оператор предложил блогерам представить, что делали бы герои саги в нашей жизни.

За развитием отношений Джона Сноу и Дайнерис Таргариен следил каждый второй зритель ресурса в Тюмени, Перми, Челябинске и Сургуте. Но самое большое количество поклонников саги живет в Удмуртии – здесь 60% абонентов уже знают исход битвы с Королем ночи.

В преддверии новой серии МегаФон предложил блогерам Александре Чертуловой и Родиону Балкову представить, что делали бы герои саги в уральской действительности. В результате сотрудничества фотографа и графического художника родились необычные работы: герои саги гуляют по улицам, кормят голубей, едут в троллейбусе, а драконы пролетают над городскими крышами. Фантастические образы показывают, с каким нетерпением зрители ждут новые серии, как самозабвенно смотрят их с помощью быстрого интернета и смартфона в любом месте.

Блогер Александра Чертулова:

Весь мир погрузился в премьеру финального сезона "Игры Престолов". Если не успеешь утром посмотреть серию, то вечером тебе будет не о чем поговорить с друзьями. На волне общего ажиотажа и для всех, кто, как и мы, по-детски мечтает о том, чтобы любимые персонажи оказались реальными, перенесли их с помощью графической обработки на Урал.

Чтобы посмотреть всемирно известный сериал на "МегаФон ТВ", нужно стать абонентом тарифной линейки "Включайся!" и подключить пакет сериалов "Амедиатека". Смотреть "Игру престолов" можно без дополнительной оплаты, без рекламных вставок и в HD качестве. Для тех, кто забыл содержание предыдущих серий, на "МегаФон ТВ" собраны все семь предыдущих сезонов.

Подробнее о сервисе.

"МегаФон" - всероссийский оператор цифровых возможностей, лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla. Компания первой в стране запустила 4G, ввела в эксплуатацию коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость до 300 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране, по данным Роскомнадзора. На Урале МегаФон предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО.