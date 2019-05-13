Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден Дружбы

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил орден Дружбы ("Достык") I степени российскому предпринимателю, основателю OOO "Холдинговая компания ЮэСэМ" Алишеру Усманову. Он был удостоен награды "за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией".

Господин Усманов был награждён орденом Дружбы еще в декабре 2018 года, но вручение награды состоялось лишь сейчас.

В 2011 году Алишер Усманов также был награжден орденом "Достык" II степени "за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами".