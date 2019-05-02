Программу празднования Дня Победы тюменцы узнают на специальном сайте

Специальный сайт, на котором будет собрана информация о мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, запустят для удобства тюменцев, сообщает "Мой портал".

Торжественные мероприятия начнутся уже 8 мая с церемоний возложения цветов, гирлянд и венков. В 11:00 торжественная церемония начнётся на мемориальном комплексе "Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы ВОВ и в мирное время, в 11:30 – на мемориальном комплексе "Вечный огонь", а в 12:00 – на мемориальном комплексе "Память".

Празднование Дня Победы начнется с акции "Бессмертный полк". Построение колонны – с 9 до 10 утра по ул. Республики на пересечении от ул. Кирова в сторону набережной. После шествие двинется в сторону ул. Мельникайте (Технопарк). Параллельно на площади ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) состоится митинг "Память огненных лет". После этого там же будет организована праздничная программа "Город доблести и чести". На площади 400-летия с 12 до 17 часов пройдет праздничная уличная программа, а на набережной в 13:00 откроются интерактивные площадки.

В этот день тюменцев ждет открытая городская "велогонка-критериум", легкоатлетическая эстафета, праздничная программа на Цветном бульваре и многое другое. Подробную информацию о событиях можно найти на сайте, там же можно будет посмотреть трансляцию Парада Победы и фотографии с прошлого 9 мая.