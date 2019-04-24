После пасхальной службы тюменцы смогут добраться домой на автобусе

В ночь с 27 на 28 апреля после пасхальной службы от Знаменского кафедрального собора будет идти городской транспорт. В четыре часа утра автобусы вместимостью сто пассажиров отправятся по четырем направлениям:

— Знаменский кафедральный собор — СК Здоровье — ММС — Автобаза №100";

— "Знаменский кафедральный собор — ЖК Москва";

— "Знаменский кафедральный собор — Дом обороны — ул. Московский тракт — Магазин Пышма — ул. Таллинская — Рабочий поселок — ул. Высотная";

— "Знаменский кафедральный собор — ул. Энтузиастов — з-д Медоборудования — ул. Дмитрия Менделеева.

Проезд будет бесплатным.

Также с 4 по 7 мая в преддверии Радоницы по маршрутам №32 и №121 будет организовано движение автобусов особо большого и большого класса вместимости.

Уточнить информацию можно в справочной службе Тюменьгортранса по телефону 8-800-250-0722.