Поддержи юных тюменцев в хоккейном турнире STEEL CHALLENGE

Телеком-оператор "Дом.ru" подготовил эксклюзивный подарок для своих клиентов - спортивных болельщиков, поклонников хоккея – онлайн-трансляцию матчей детско-юношеского турнира STEEL CHALLENGE на телеканале "Дом.ru Гид". Соревнования пройдут в Ижевске 12-14 апреля. Тюмень будет представлять команда "Тюменский легион", игрокам которой всего 7-8 лет.

В турнире принимают участие 6 команд детских спортивных школ из Нижнекамска ("Нефтехимик"), Нефтекамска ("Торос"), Перми ("Молот"), Самары ("Комета"), Ижевска (Ижсталь 2011") и Тюмени ("Тюменский легион"). Стыковые матчи для тюменцев начнутся в субботу 13 апреля в 12.30 по Мск. Против них сыграет команда "Нефтехимик" (г.Нижнекамск). Кроме игр телеканал "Дом.ru Гид" покажет церемонию открытия и награждения победителей турнира.

"Мы дарим поклонникам хоккея, а также родным, близким и друзьям юных спортсменов уникальную возможность побывать на всех матчах своих команд, не выходя из дома. В борьбе за звание чемпиона важно каждое мгновение, и чем четче и реалистичнее картинка, тем ярче эмоции зрителей. Именно поэтому все трансляции будут организованы в формате Full HD. Предлагаем тюменцам поддержать хоккейную дружину", - комментирует Андрей Сурнин, директор филиала "Дом.ru" в Тюмень.

Прямой эфир на "Дом.ru Гид" 12 апреля начнется в 15.15, 13 апреля - в 8.00, 14 апреля – в 9.30. Время московское. "Дом.ru Гид" доступен всем пользователям цифрового и аналогового ТВ от "Дом.ru" на 40-й и 22-й кнопке соответственно.