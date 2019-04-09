Кэшбэк в телекоме: уральцам вернут миллионы рублей на счет

МегаФон

Каждую минуту на Урале становится на одного обладателя кэшбэка больше. Такую скорость вычислили в МегаФоне, изучив подключения к новой линейке тарифов "Включайся!", где 20% затраченных на связь средств возвращается обратно на счет. Уже почти 50 000 жителей региона подключили кэшбэк.

Каждый пятый рубль, потраченный на связь дома или в международном роуминге, теперь легко вернуть на счет. Накопленной суммой можно целиком или частично расплатиться за покупку гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона или оплатить ей топовые услуги и сервисы. Это базовые условия новых тарифов "Включайся"!"

Помимо кэшбэка в 20% уральцы активно подключают и вторую фишку оператора – безлимитный интернет. Его активируют 8 из 10 абонентов.

"Мы подсчитали, что у пользователя новых тарифов "Включайся!" потребление трафика в 1,7 выше среднего показателя по стране. За неделю он скачивает объем информации, сравнимый с открытием 4 тысяч страниц в интернете. В этом ему помогает безлимитный интернет, возможность раздавать его на другие устройства и, конечно, самый быстрый в стране 4G", – говорит директор по продажам на массовом рынке МегаФона на Урале Александр Малов.

Хитом в новой линейке тарифов стал конструктор "Включайся! Выбирай". Он позволяет самостоятельно установить нужный объем минут и интернета на основе конкретных потребностей в услугах и платить оптимальную абонентскую плату.

Тарифы подойдут тем, кто часто путешествует или звонит на мобильные номера регионов России. На тарифе-конструкторе, а также на "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум", минуты и интернет действуют в домашнем регионе и в поездках по стране в сети МегаФона. Звонки из пакета действуют на любые мобильные номера России. Связисты отмечают, что чаще всего пользователи тарифов набирают номера Москвы, Махачкалы, Уфы, Санкт-Петербурга, Самары, Ставрополя и Омска.

Подробнее о новых тарифах "Включайся!" на сайте МегаФона.