Куда сходить с детьми 6–7 апреля в Тюмени?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет Топ мероприятий на эти выходные для всей семьи! Вас ожидают детские спектакли, мастер-классы и многое другое.

"Театральная зарядка"

Когда: 6 апреля с 13:00 до 15:00

Где: Площадь 400-летия Тюмени

Бесплатно!

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Участники мероприятия получат уникальную возможность – совместно с актёрами и спортсменами выполнить зажигательную зарядку! В зарядке примет участие заслуженный артист России, художественный руководитель молодёжного театра "Ангажемент" Леонид Окунев.

Состоятся выступления творческих и спортивных коллективов: регионального центра "Аванпост", команды "Академии профессионалов фитнеса", студии танца "Вишня", коллектива "Фитнес 50+", спортивно-оздоровительного комплекса "Дорожник".

На площади будут работать интерактивные площадки: суставной гимнастики (спортивной школы "Алькор"), спортивного танца (центра развлечения и отдыха "Пятый элемент"), основ безопасного интернета (кибершколы "KIBERone"), здорового питания (волонтеров–медиков).

Все желающие смогут стать участниками квеста "За кулисами".

Горячие источники базы отдыха "Верхний Бор"

Когда: ежедневно и круглосуточно

Где: 11 км Салаирского тракта, 1

Стоимость: взрослые на 3 часа пребывания в источнике — 1 300 рублей, дети до 12 лет на 3 часа пребывания и на полный день — 950 рублей, взрослые на полный день — 1 800 рублей

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Здесь отдыхают не только тюменцы, о круглогодичном купальном сезоне и о целебных свойствах минеральной воды в горячих источниках знают многие жители соседний городов. Оазис удовольствий расположен в уникальном уголке природы под сенью вековых сосен прямо на берегу великолепного озера Верхнее Кривое.

Здесь вы сможете отдохнуть и на время забыть о делах и проблемах повседневной жизни. С комфортом разместиться на сутки или несколько дней можно в одной из гостиниц или коттеджах "Верхнего Бора". Впрочем, и помимо источников здесь есть много предложений для развлечения.

"Дом. ru" приглашает на открытие сервисного центра в ТЦ "Колумб"

Когда: 6 апреля в 12:30

Где: ТЦ "Колумб" (Московский тракт, 118)

Бесплатно!

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Телеком-оператор "Дом.ru" в Тюмени приглашает жителей города на открытие сервисного центра, которое состоится 6 апреля. Гостей ждет развлекательная программа с конкурсами и подарками.

В новом сервисном центре в любой день тюменцы смогут подключить интернет, цифровое ТВ и домашний телефон, пополнить баланс, сменить тариф, получить консультацию о возможностях личного кабинета и узнать о проводимых акциях.

"Благодарим жителей Тюмени, уже выбравших "Дом.ru", и ждем в наших сервисных центрах. Специалисты всегда готовы проконсультировать клиентов и помочь им по всем вопросам. Мы стремимся к тому, чтобы пользоваться услугами "Дом.ru" было выгодно и комфортно", - отмечает директор филиала "Дом.ru" в Тюмени Сурнин Андрей.

Клиенты "Дом.ru" пользуются интернетом на скорости до 600 Мбит/с * и смотрят до 219 цифровых телеканалов, сразу 85 из которых в HD — это максимум среди федеральных операторов платного ТВ России.

Сервисный центр в ТЦ "Колумб" будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00, без перерыва на обед. Кроме него в Тюмени обслуживают клиентов еще 2 центра продаж: в МФК "Магеллан" по адресу ул. 50 лет Октября 14 и в ТЦ "Остров" по адресу ул. Федюнинского, 67.

Тюменский зоопарк в Сосновом Бору

Когда: со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00

Где: 27 км. Ялуторовского тракта

Стоимость: взрослый билет — 400 рублей, пенсионерам и дети от 3 до 12 лет — 300 рублей, дети младше 3 лет — бесплатно (в сопровождении взрослого)

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В числе питомцев зоопарка — разнообразные хищники, птицы, рептилии, членистоногие, приматы, пресмыкающиеся, копытные, грызуны… В зоопарке есть зона, где дети могут приобретать навыки общения с домашними животными: козочками, кроликами. Именно здесь, под контролем смотрителя, дети общаются с животными, кормят и гладят их, учатся понимать и любить своих меньших братьев.

После осмотра экспозиции, у детей и взрослых есть еще приятная возможность продолжить свой отдых. Дети могут посетить аттракционы и детскую площадку, а затем вместе с родителями вкусно покушать в кафе.

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