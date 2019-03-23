Тюменцам помогает приют "Твой дом"

Специализированный приют для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, помог уже около тысячи тюменцев. Здесь предоставляют безвозмездное жилье и питание, работу, медицинскую помощь и помогают восстановить документы.

Тюменское региональное отделение организации "Твой дом" существует уже второй год. За это время социальный приют оказал помощь более чем тысяче человек. Пока что здесь проживают около 50 человек. Долгое время организация базировалась в доме на территории коттеджного поселка Комарово, но в конце февраля случилось радостное событие – в центре Тюмени открылся еще один дом для постояльцев приюта. Новое просторное и уютное помещение обустроено всем необходимым для комфортного проживания еще полусотни человек, пишет "Тюменская линия".

Руководитель тюменского регионального отделения "Твой дом" Рустам Давлитбаев надеется, что новое помещение позволит еще эффективнее помогать и поддерживать людям, оказавшимся в силу тех или иных причин без крыши над головой.

Телефон организации "Твой дом" в Тюмени: 8-919-930-40-80 (круглосуточно).