Куда сходить в Тюмени с детьми в эти выходные?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 составила ТОП лучших мероприятий для всей семьи на ближайшие выходные! Вам осталось только выбрать!
Выставка "Белое на чёрном"
Когда: 14 декабря — 3 февраля
Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул.Советская, 63
Стоимость: 100 рублей
0+
В музейном комплексе им. И.Я. Словцова открывается выставка "Белое на чёрном".
Бивень мамонта, зуб кашалота, клык моржа, лосиный и олений рог, цевка – именно они стали материалом для изделий, выставка которых открывается на музейной площадке.
На выставке представлены работы известных региональных мастеров-косторезов: В.П. Обрядовой, К.Т. Пескова, В.С. Синицких, И.С. Терехова, А.Г. Ананьина, Г.А. Хазова, М.В. Тимергазеева, Г.Г. Кривошеина. Изобилие в Сибири мамонтовой кости, а также древнейшая резьба по ней, существовавшая у коренных народов Севера, способствовали формированию и развитию косторезного мастерства.
За монохромностью и лаконичностью названия проекта – разнообразие воплощения творческой фантазии. Тематика Севера и оригинальные приемы дизайна создают атмосферу зимы и праздничное настроение.
Подробности: https://vk.com/tmpo72
Мероприятия в "Соседском центре" в эти выходные
Благотворительный мастер-класс "Сила добра"
Когда: 15 декабря в 17:00
Бесплатно!
7+
Мастер - класс "Рождественский венок"
Когда: 15 декабря в 19:00
Стоимость: 1000–1200 рублей
7+
Мастер-класс "Умелые ручки (воздушные шары)
Когда: 16 декабря в 11:00
Стоимость: 250 рублей
7+
Подробности: https://vk.com/sosedskycentr
Концерт "Мелодия моей души"
Когда: 15 декабря в 15:00
Где: Республики 179, ДНК Строитель, Синий зал
Стоимость: билеты в кассе дворца — 100 рублей
6+
Тюменцев приглашают на душевный концерт землячки, Натальи Сайфутдиновой. В программе прозвучат композиции совместно с ансамблем народной музыки "Сибирская забава", обработки русских народных песен, песни русской эстрады, в том числе советской. Также в концерте примут участие вокальный ансамбль "Сладоцвет", Павел Андреенко и ученики Натальи.
Новогоднее световое шоу "Сказки на ночь" для всей семьи!
Когда: 15 декабря в 16:00
Где: Исторический парк “Россия - Моя история”, ул.Орджоникидзе, 47
Вход 350 рублей
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Ваши дети вместе с художником сочинят совершенно новую сказку и увидят, как "оживают" её персонажи с помощью светописи. Каждый участник шоу сможет попробовать нарисовать сказку самостоятельно с помощью светописи!
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