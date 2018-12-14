Куда сходить в Тюмени с детьми в эти выходные?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 составила ТОП лучших мероприятий для всей семьи на ближайшие выходные! Вам осталось только выбрать!

Выставка "Белое на чёрном"

Когда: 14 декабря — 3 февраля

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул.Советская, 63

Стоимость: 100 рублей

0+

В музейном комплексе им. И.Я. Словцова открывается выставка "Белое на чёрном".

Бивень мамонта, зуб кашалота, клык моржа, лосиный и олений рог, цевка – именно они стали материалом для изделий, выставка которых открывается на музейной площадке.

На выставке представлены работы известных региональных мастеров-косторезов: В.П. Обрядовой, К.Т. Пескова, В.С. Синицких, И.С. Терехова, А.Г. Ананьина, Г.А. Хазова, М.В. Тимергазеева, Г.Г. Кривошеина. Изобилие в Сибири мамонтовой кости, а также древнейшая резьба по ней, существовавшая у коренных народов Севера, способствовали формированию и развитию косторезного мастерства.

За монохромностью и лаконичностью названия проекта – разнообразие воплощения творческой фантазии. Тематика Севера и оригинальные приемы дизайна создают атмосферу зимы и праздничное настроение.

Подробности: https://vk.com/tmpo72

Мероприятия в "Соседском центре" в эти выходные

Благотворительный мастер-класс "Сила добра"

Когда: 15 декабря в 17:00

Бесплатно!

7+

Мастер - класс "Рождественский венок"

Когда: 15 декабря в 19:00

Стоимость: 1000–1200 рублей

7+

Мастер-класс "Умелые ручки (воздушные шары)

Когда: 16 декабря в 11:00

Стоимость: 250 рублей

7+

Подробности: https://vk.com/sosedskycentr

Концерт "Мелодия моей души"

Когда: 15 декабря в 15:00

Где: Республики 179, ДНК Строитель, Синий зал

Стоимость: билеты в кассе дворца — 100 рублей

6+

Тюменцев приглашают на душевный концерт землячки, Натальи Сайфутдиновой. В программе прозвучат композиции совместно с ансамблем народной музыки "Сибирская забава", обработки русских народных песен, песни русской эстрады, в том числе советской. Также в концерте примут участие вокальный ансамбль "Сладоцвет", Павел Андреенко и ученики Натальи.

Новогоднее световое шоу "Сказки на ночь" для всей семьи!

Когда: 15 декабря в 16:00

Где: Исторический парк “Россия - Моя история”, ул.Орджоникидзе, 47

Вход 350 рублей

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Ваши дети вместе с художником сочинят совершенно новую сказку и увидят, как "оживают" её персонажи с помощью светописи. Каждый участник шоу сможет попробовать нарисовать сказку самостоятельно с помощью светописи!

Продолжение здесь.