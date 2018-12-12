Новое умное видеонаблюдение "Дом.ru Бизнес" – больше, чем просто видеть

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" запустил в коммерческую эксплуатацию "Видеоконтроль" – новое облачное решение видеонаблюдения с функциями аналитики. В основе российский программно-аппаратный комплекс, который позволит корпоративным клиентам, в т.ч. представителям малого и среднего бизнеса, быть в курсе событий, проводить мониторинг и анализировать различные показатели бизнеса, обеспечить комплексную безопасность по доступным ценам.

В рамках услуги клиент может просматривать изображения и данные с видеокамер в режиме реального времени и в записи, через веб-браузер и с мобильных устройств на базе iOS и Android, получать уведомления о режиме работы камер. Сервис позволяет воспроизводить и записывать звук, хранить видео в HD или Full HD качестве в защищенном облаке до 45 дней, скачивать изображение на компьютер и размещать видеофайлы или трансляцию видеопотока в интернете.

В облачной витрине нового видеонаблюдения "Дом.ru Бизнес" клиентам доступны модули видеоаналитики с детекторами лиц, звука, движения, саботажа, огня и дыма, оставленных предметов. Так, например, детектор саботажа оповестит о любом повреждении камеры – расфокусировка, засвечивание, изменение положения, закрытие камеры; детектор движения покажет движение в кадре и в заданных участках, сохранит время начала и окончания движения, а также координаты; детектор оставленных предметов отслеживает оставленные объекты в кадре по заданным параметрам и обозначает (подсвечивает) подозрительные предметы на экране оператора.

Дополнительно можно подключить счетчик посетителей, построение тепловых карт и контроль активности персонала. Тепловая карта в автоматическом режиме при помощи цветовой гаммы показывает наиболее загруженные участки, помогает определить наиболее популярные маршруты посетителей в торговых залах и прилегающей территории, загруженность путей автотранспортом. Эти данные можно использовать для эффективного маркетинга, расстановки товаров и продуктов, для эффективного планирования строительства, парковочных мест и др. Подсчет посетителей автоматически считает количество вошедших и вышедших людей, помогает рассчитать конверсию и контролировать воронку продаж, определять часы и дни с максимальной интенсивностью клиентопотока. С умным видеонаблюдением "Дом.ru Бизнес" можно повысить контроль активности персонала – определять наличие сотрудников на рабочих местах, отслеживать активность, время начала и окончания присутствия сотрудников на рабочем месте, настраивать систему оповещений о начале и окончании активности, формировать и выгружать графики и отчеты за выбранный период времени.

Внедрение системы не требует крупных разовых затрат и расходов на оборудование для хранения данных, а также его модернизацию и обслуживание. Клиент может взять в аренду или приобрести нужное количество камер у оператора, либо использовать своё оборудование с необходимыми техническими характеристиками. Масштабируемая система позволяет подключить неограниченное количество камер, пользователей и объектов.

Для управления услугой достаточно иметь выход в интернет. Все настройки производятся в "Личном кабинете" корпоративного клиента. Подробное описание услуги и её возможностей доступно на сайте https://b2b.domru.ru/products/videonablyudenie.