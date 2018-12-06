У тюменцев появилась онлайн-карта по социальным и экологическим сервисам

Проект "Полезный Город" — первая онлайн-карта и городская навигация по социальным и экологическим сервисам для ответственных горожан.

На сайте можно узнать, где рядом с домом (или в городе) есть полезные социальные и экологические сервисы.

Например, где можно сдать использованные батарейки, чтобы они гарантированно уехали на переработку; кому сдать ненужную одежду или в каких магазинах можно купить товары социальных предпринимателей.

"Мы собираем точки в более чем 20 категориях, и вы можете помочь нам в этом. Каждый пользователь может либо предложить новую точку, или оставить комментарий к существующей точке — если у нас не совсем верные данные или вы хотите как-то оценить работу данной компании/организации. Мы приглашаем к сотрудничеству городских активистов, местные власти и некоммерческие организации — чтобы вместе сделать города России лучше", - сообщается на сайте проекта.

Проект "Полезный Город" на начало декабря выявил, проверил и промаркировал более 4500 точек в 37 регионах России, а также привлек к сотрудничеству сетевых партнеров, среди которых "Дикси", Qiwi, "Ростелеком", сообщает пресс-служба проекта. На следующем этапе развития навигационного инструмента "Полезный Город" начнет маркировать полезные адреса тематическими наклейками на фасадах зданий, отмечают в d-russia.ru