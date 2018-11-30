"МегаФону" нужны старые раскладушки

МегаФон

Раскладушка, разбитый экран, глубокие царапины, сколы и неработающий дисплей – сегодня за любые телефоны владелец может получить скидку. "МегаФон" запустил глобальный Трейд Ин (от английского trade-in – "обменивать") в своей розничной сети. Максимальная выгода на покупку нового гаджета может достичь 40 000 рублей.

В программе участвуют салоны связи в 58 уральских городах. В рамках Трейд Ин "МегаФон" принимает свыше 460 различных моделей телефонов брендов Apple, Samsung, Sony, LG. Стоимость старого устройства можно использовать не только на новое мобильное оборудование, но и на аксессуары, настройки или страховку. Новый товар можно купить в кредит или взять в рассрочку.

Обладатели любых других телефонов, включая старые ненужные раскладушки и неработающие звонилки, также могут принять участие в программе в рамках утилизации и получить скидку в несколько тысяч рублей на ряд моделей Samsung, Apple и Honor.

"Новый год – время избавиться от старых вещей и впустить в жизнь новое. Мы предлагаем уральцам принести нам свои устарелые телефоны и приобрести современный смартфон с самым быстрым 4G интернетом по привлекательной цене. К примеру, при сдачеSamsung Galaxy Note 8 c царапинами, трещинами и потертостями, мы даем покупателю скидку до 40 000 рублей на флагман Samsung Galaxy S9+", – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" на Урале Александр Малов.

В Тюменской области программа действует в следующих городах: Тюмень, Тобольск, Ишим.

Подробные условия, сроки действия предложений, перечень салонов и уровень скидки в зависимости от состояния мобильного устройства, которое владелец сдает по Трейд Ин, доступны на сайте. Также можно получить консультацию у специалистов офисов продаж "МегаФона".