5 вопросов о "Дом.ru Movix"

Этой осенью "Дом.ru" - один из крупнейших операторов цифрового ТВ в нашей стране – представил "Дом.ru Movix". Под этим названием компания объединила все платформы, с которых можно смотреть ТВ-каналы и любой другой контент - ТВ, планшет, смартфон. Мы попросили оператора ответить на вопросы пользователей о новом предложении.

Чем "Дом.ru Movix" отличается от цифрового ТВ?

"Дом.ru Movix" - это больше, чем привычное телевидение. Это современный и удобный способ смотреть все то, что вы любите – ТВ-программы, фильмы, сериалы, мультфильмы и другой видеоконтент с разных устройств и в любое удобное время. "Дом.ru Movix" работает сразу на 4 платформах: на телевизорах с ТВ-приставкой Movix и с приложением для Smart TV*, в мобильном приложении и на сайте. Клиенты оператора могут смотреть до 219 телеканалов и до 60 тысяч единиц видео от ведущих онлайн-кинотеатров (MEGOGO кино, START, Амедиатека, More D и других). С запуском "Дом.ru Movix" весь этот каталог доступен на любой платформе.

Большой выбор? Очень! Сориентироваться в его многообразии и быстро найти ответ на вопрос: "что посмотреть?" поможет, во-первых, сквозная система поиска. Введя в поисковую строку ключевое слово, например, имя актера, вы найдете все доступные фильмы, сериалы, каналы и пакеты каналов, ТВ-программы или подписки. Во-вторых, все платформы объединены общим интерфейсом, который разработан с учетом мировых практик, а потому интуитивно понятен и удобен. Все меню представлено на стартовом экране. В-третьих, весь контент сгруппирован по категориям (фильмы, сериалы, жанры, актеры и др.) и тематическим подборкам (например, все фильмы Marvel). Если у вас "Дом.ru Movix", вам больше не нужно регистрироваться и помнить пароли на разных видеосервисах или искать в интернете видео в хорошем качестве – топовые онлайн-кинотеатры всегда будут под рукой, всего в паре кликов.

Я смотрю телевизор, и меня все устраивает. Что интересного мне может предложить "Дом.ru Movix"?

С "Дом.ru Movix" вы можете смотреть ТВ-каналы так, как любите - с экрана телевизора. Для этого достаточно подключить к телевизору компактную ТВ-приставку или скачать приложение для Smart TV*. У обоих вариантов - свои преимущества.

ТВ-приставка "Movix" обеспечивает быстрое переключение каналов. В устройстве работает сразу 3 тюнера, благодаря которым время переключения с канала на канал сократилось вдвое, теперь для этого потребуется менее одной секунды. Еще одна приятная фишка – простой и удобный пульт, которым можно управлять одной рукой.

Кроме того, ТВ-приставка подключена к системе мониторинга "Дом.ru". Система автоматически отслеживает работу оборудования по 700 параметрам и фиксирует любые отклонения, из-за которых приставка может работать некорректно. В этом случае система сразу же отправляет информацию техническим специалистам. В большинстве случаев они решают вопрос еще до того, как клиент заметит неисправность и обратится в колл-центр.

Обладатели современных телевизоров Samsung и LG наверняка оценят приложение для Smart TV, ведь оно дает возможность подключиться к "Дом.ru Movix" без лишних проводов и дополнительного пульта. После установки приложения пользователь получает доступ ко всем возможностям сервиса, а также к контенту в формате сверхвысокой четкости. Для этого достаточно подключить пакет Ultra HD 4K. В него входит канал INSIGHT, в эфире которого экстремальные путешествия вокруг света, спортивные трансляции, реалити-шоу, интересные факты о нашей планете и космосе.

Я смотрю на своем смартфоне YouTube и сериалы из интернета. Зачем мне "Дом.ru Movix"?

Постоянный рост просмотров видео с мобильных устройств – один из ключевых трендов интернет-поведения. Если в 2015 году доля видео в мобильном трафике составляла 54%, то уже к 2020-му она вырастет до 75%. Количество клиентов "Дом.ru", которые смотрят ТВ на смартфонах и планшетах, за последние годы выросло почти в 5 раз.

Неудивительно, что одна из платформ "Дом.ru Movix" - это одноименное мобильное приложение для устройств на базе iOS и Android. Приложение незаменимо, если матч любимой команды застал вас в поездке или по пути с работы. А дома смартфон или планшет пригодится, если телевизор кто-то из домочадцев уже занял. При этом просмотр, начатый на одном устройстве, можно продолжить на другом ровно с того же кадра. Система никогда не забудет, где вы остановились.

Сколько это стоит?

Пользоваться "Дом.ru Movix" могут клиенты, которые выберут для подключения интернет или пакет услуг (интернет + ТВ). Для этого достаточно подходящий тариф из линейки "Мне нравится", которые отличаются скоростью интернета и количеством доступных ТВ-каналов. Абонентская плата за интернет и ТВ составит от 700 рублей в месяц, а доступ к "Дом.ru Movix" через мобильное приложение и сайт будет бесплатным.

Те, кто пользуются только интернетом или домашним телефоном от "Дом.ru", но хотят смотреть ТВ на своих гаджетах, могут подключить пакет "МобиСмарт", в который входит до 127 каналов.

Как подключиться? Какое оборудование нужно?

Новые клиенты "Дом.ru" могут оставить заявку на подключение на сайте www.domru.ruwww.domru.ru или по телефону 51-30-30. Оборудование потребуется только тем абонентам, которые выберут ТВ-приставку "Movix". Ее можно купить, заплатив за устройство сразу, оформить рассрочку на 12 месяцев, или взять в аренду. Кроме того, всех, кто приобретет приставку, ждет годовая подписка на каталог фильмов и сериалов или пакет каналов за 1 рубль в месяц и бесплатный "телеархив" (просмотр ТВ-каналов в течение 3 дней после эфира) на год.

*Доступно владельцам Smart-телевизоров Samsung и LG, выпущенных после 1.01.2013 года.