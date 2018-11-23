Миллионы на айфоны: тюменцы покупают дорогие устройства

МегаФон

Свыше шести миллионов рублей уральцы уже потратили на новые яблочные смартфоны. Самый популярный объем – 64 GB, наиболее востребованные цвета – черный, серый и золотой. Каждое второе устройство было куплено в кредит. Таковы итоги продаж за четыре недели в салонах "МегаФона" и интернет-магазине оператора.

Главными охотниками за новинками от Apple оказались мужчины. Тюменская область вошла в ТОП-3 регионов Большого Урала по числу продаж. Каждый пятый смарфтон был приобретен именно тюменцем. Самая популярная модель – Apple iPhone XR 128 GB. Ее выбрал каждый третий покупатель.

"Это идеальный вариант для тех, кто хочет быть быстрее и мобильнее. Помимо широкого экрана и большой памяти владельцев новых iPhone ждет самый быстрый 4G+. А успешный тандем такому смартфону составит линейка тарифов "Включайся!" с безлимитным интернетом", – говорит директор по продажам на массовом рынке "МегаФона" на Урале Александр Малов.

Интересные факты про новый iPhone:

1. Интернет для самых быстрых. Средние скорости передачи данных на "яблочных" гаджетах почти в два раза превышают этот показатель для общей базы смартфонов России. Средняя скорость мобильного интернета у новой линейки составляет около 60 Мбит/с, против 25 Мбит/с по сети "МегаФона".

2. Быстрее 2017 года. Средние скорости мобильного интернета в целом по России у новых смартфонов iPhone XS Max выше, чем у версий iPhone X 2017 года, примерно на 80%.

3. Мобильный шопинг. 60% владельцев нашли свой смартфон через интернет-магазин и получили его с доставкой на дом.

4. Прогноз трафика. За последние два года трафик у пользователей самых современных смартфонов в сети "МегаФона" увеличился в несколько раз. Аналитики компании прогнозируют рост потребления мобильного интернета на 50% у клиентов с новыми iPhone до сентября 2019 года.

Подробности в интернет-магазине оператора.