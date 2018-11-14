Двое жителей Тюменской области попали в больницу с обморожениями

В Тюменской области зарегистрированы первые случаи обморожения. И хотя холодов еще не было, от низкой температуры воздуха пострадали двое мужчин. Один житель Ишима прошел лечение в хирургическом отделении областной больницы №4, второй находится на лечении в абатской больнице. Оба оказались на больничной койке с обморожением нижних конечностей.

Как поясняют медики, получить обморожение можно и при температуре + 2-4 градуса по Цельсию. Этому способствуют ветреная погода и высокая влажность воздуха. Кроме того, если вы одеты в тесную и влажную одежду и обувь, долго стоите на одном месте, устали или голодны, то быстрее замерзнете. Легко можно получить обморожение в состоянии алкогольного опьянения.

Так как обморожение может привести к постоянным повреждениям кожи, очень важно следить за погодой, правильно одеваться и в случае обморожения немедленно обратиться за помощью. Растирать поврежденное место снегом или варежкой ни в коем случае нельзя. От мороза кожа становится хрупкой, кровоснабжение нарушается, поэтому ее легко повредить. Не стоит также пытаться согреть руки или ноги в очень горячей воде – это может привести к некрозу тканей.

При обморожении первой-второй степеней нужно согреть пораженный участок в теплой воде, соответствующей температуре человеческого тела. Если нет пузырей, можно сделать легкий массаж. Также пострадавшему необходимо выпить теплый чай, молоко или бульон. Главное – отогреваться постепенно.

При обморожении третьей-четвертой степеней нужно фиксировать пораженные конечности и наложить на них теплоизолирующую повязку. Также пострадавшему необходимо дать горячее питье. В данной ситуации человеку требуется квалифицированная медицинская помощь и госпитализация.