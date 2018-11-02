"Дом.ru" запускает мультиплатформенное ТВ "Дом.ru MOVIX"

Телеком-оператор "Дом.ru" запускает мультиплатформенное ТВ "Дом.ru MOVIX", которое можно смотреть с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке или через приложение для Smart TV*, с мобильных устройств или с сайта http://tvnew.domru.ru/.

"Дом.ru MOVIX" - это новый способ просмотра любимых фильмов и передач. От привычного ТВ его отличает быстрый поиск контента, удобство его просмотра на любом устройстве - от обычного телевизора до смартфона, единый интерфейс и большой каталог фильмов и передач от ведущих онлайн-кинотеатров России. Платформа ориентирована на аудиторию, которая предпочитает смотреть видео на любом устройстве и в удобное время. Теперь чтобы подключить "Дом.ru MOVIX" и смотреть ТВ, не обязательно иметь телевизор, достаточно телефона или планшета.

Интерфейс нового телевидения интуитивно понятный и удобный. Все меню представлено на стартовом экране, а по ключевому слову можно найти любой доступный фильм, сериал, программу, канал, пакет каналов или подписку. Контент, представленный в приложении, удобно сгруппирован по категориям (по фильмам, сериалам, жанрам, актерам и др.) и тематическим подборкам (например, все фильмы Marvel), что значительно облегчает процесс выбора фильма для просмотра. Кроме того, система запоминает, на каком кадре был остановлен просмотр и позволяет его продолжить с этого места на любом устройстве.

"Наша компания разрабатывает, совершенствует и внедряет новые сервисы и услуги, ориентируясь, прежде всего, на потребности и запросы клиентов. Создавая "Дом.ru Movix" мы также проанализировали лучшие мировые практики, реализовали наиболее успешный опыт и привлекли более десяти партнеров. Продукт, который получился - это мультимедийная платформа, объединяющая возможности онлайн-кинотеатра и кабельного ТВ. Это значит, что мы собрали лучший мировой и российский видеоконтент – будь то передача на эфирном телевидении или фильм в онлайн-сервисе – под единым интерфейсом и сделали его доступным для просмотра на любом устройстве: от смартфона до Smart TV. В результате у каждого клиента компании теперь есть свое собственное телевидение, свой любимый телевизионный play-лист", — отмечает Андрей Чазов, директор по продуктам и маркетингу B2C "Дом.ru".