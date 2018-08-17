Бой на карасях, субботник и 150 литров ухи: тюменцев приглашают на "озерный" экофестиваль

На этих выходных фестиваль "Время Клёва!" в рамках проекта "Оберегаем берега" пройдет в Армизонском районе. Организаторы ждут участников на берегу Золотые пески озера Большое Звериное.

На мероприятии тюменцы смогут попробовать себя в соревнованиях по рыбной ловле, а для любителей кулинарии пройдет мастер-класс, где участники смогут приготовить блюдо из рыбы в походных условиях.

Семейным парам предложат поучаствовать в спортивной игре "Бой на карасях". Также организаторы планируют сварить 150 литров ухи и угостить всех гостей. Завершится фестиваль субботником "Чистый берег" с призывом оберегать природу.

"Надеемся, что наш фестиваль поможет привлечь внимание к проблеме загрязнения озер. Массовые праздники не новы для нашего района, а вот фестиваль станет запоминающимся событием. К тому же это прекрасный повод, чтобы собраться вместе, отдохнуть и провести время с пользой. В будущем мы планируем проводить фестиваль каждый год", — рассказала организатор фестиваля Алена Пермякова.

Проект "Оберегаем берега" в 2018 году стал победителем первой волны грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в 75 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе "Моей территории".