Тюменскому селу Червишево исполнилось 370 лет

Новую сосновую аллею заложили в Червишево руководители местных учреждений и организаций по случаю 370-летнего юбилея тюменского села. Жители и гости приняли участие в масштабной культурной программе, а завершился праздник фейерверком.

Как рассказали в управлении информационной политики и информатизации администрации Тюменского района, для любителей искусств прошла выставка работ учащихся ДШИ "Село родное", мастер-классы от студии "Два керамиста". А ещё интерактивный музей, множество фотозон, выставка поделок искусных мастериц, "Чайная церемония" от ветеранов села, русская "Блинная лавка" и щедрое татарское подворье, многочисленные конкурсы и развлечения для детей.



До поздней ночи сменяли друг друга разнообразные развлечения. Одни названия чего стоят: "Модный угол", "Барбекю-шоу", "ЯркоФест", "АвтоЗвук" и даже полет на



Возраст села Червишево - четыре века, но первое упоминание о нем отмечено 1648 годом, поэтому в августе 2018-го здесь праздновали 370-летие. Во все времена в Червишево жил народ трудолюбивый, мастеровой да предприимчивый. Село славилось изделиями из дерева: санями да телегами, сундуками да бочками. Здесь умели делать всё: обжигать кирпич, мастерить гончарные и скобяные изделия, делать плуги и ситец, веревки и мочала, выпекать печатные пряники.