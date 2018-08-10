В Тюмени пожилые добровольцы научатся делать тактильные книги

Тюменские волонтеры штаб-квартиры "серебряных" добровольцев помогут сделать тактильные книги для детей с нарушениями зрения. Активисты освоят технику изготовления книг, познакомятся с особенностями изготовления героев-кукол, применят технику валяния из войлока, различные виды рукоделия, а также украсят обложки разнофактурной тесьмой и фурнитурой.

"Тактильные книги незаменимы для детей, которые познают мир пальцами. Я увлекаюсь шитьем, вязанием, но никогда не применяла свои навыки в таком серьезном деле. Я рада, что могу оказать посильную помощь в подобных социальных проектах", — отмечает волонтер Ирина Алексеевна.

Мероприятие пройдет 15 августа в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина.

Проект "Штаб-квартира "серебряных" добровольцев" реализуется Областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение".