В Тюмени пожилые добровольцы научатся делать тактильные книги

09:15 10 августа 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменские волонтеры штаб-квартиры "серебряных" добровольцев помогут сделать тактильные книги для детей с нарушениями зрения. Активисты освоят технику изготовления книг, познакомятся с особенностями изготовления героев-кукол, применят технику валяния из войлока, различные виды рукоделия, а также украсят обложки разнофактурной тесьмой и фурнитурой.

"Тактильные книги незаменимы для детей, которые познают мир пальцами. Я увлекаюсь шитьем, вязанием, но никогда не применяла свои навыки в таком серьезном деле. Я рада, что могу оказать посильную помощь в подобных социальных проектах", — отмечает волонтер Ирина Алексеевна.

Мероприятие пройдет 15 августа в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина.

Проект "Штаб-квартира "серебряных" добровольцев" реализуется Областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение".

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2018